Szicília egy részén három évig nem lehet keresztszülőket felkérni

Rendhagyó keresztelések zajlanak október eleje óta Szicíliában: szinte minden a megszokott mederben zajlik, de akad egy nagyon fontos különbség. Nem változott a liturgia, a pap ugyanúgy használ szenteltvizet, ugyanúgy összegyűl a rokonság, de nincsenek jelen a keresztapák.

A Katolikus Egyház cataniai egyházmegyéje ugyanis három évre betiltotta a keresztszülők kinevezésének régi hagyományát. A New York Times riportja szerint az egyházi elöljárók ugyanis úgy látták, hogy a keresztszülők és főleg a keresztapa intézménye mára minden vallási-spirituális funkcióját elvesztette, és sok család csak földi hívságok kergetésére használta ezt a lehetőséget: fontosak lettek a drága keresztelőajándékok, és a szülők igyekeztek befolyásos, vagyonosabb embereket a család közelébe vonni, akiknek aztán nem egyszer tucatnyi keresztgyerekük is volt.

Az egyházi vezetők szerint a keresztszülőség így egy abszolút világi kapcsolattá vált, sokszor bűnben élő, nem is feltétlen hívő emberekből lettek a keresztszülők, és az egész csak a családi kapcsolatok erősítéséről szólt. Szicíliában pedig ez persze nem függetleníthető a maffiától sem: az olasz ügyészség korábban már végzett azzal kapcsolatos nyomozásokat, hogy a keresztelők révén a maffiafőnökök hogyan terjesztették ki befolyásukat egy adott közösségen belül, hogy aztán az így kialakuló családi kapcsolatok helyben védelmet jelentsenek a bűnszervezet tagjainak, de persze ezt a Keresztapa-trilógia után valószínűleg nem is kell különösképpen részletezni.

Ugyanakkor a helyi egyházmegye vezetői hangsúlyozzák, hogy ők elsősorban a keresztszülőség elvilágiasodása miatt vetették ki a három évnyi tilalmat. Catania általános helynöke, Salvatore Genchi hangsúlyozta, hogy egy kísérletről van szó. Az ő személyes becslése alapján az egyházmegye keresztszüleinek 99 százaléka nem alkalmas arra, hogy betöltse a feladatát.

A következő három évben a vallásos nevelés fontosságát akarják hangsúlyozni mint feltételt ahhoz, hogy visszatérhessen a keresztszülőség, de Genchi maga nem optimista, szerinte olyan útra léptek, ahonnan már nincs visszaút.

Nem először történt hasonló kísérlet: 2014-ben a Szicíliával szemben, a szárazföld sarkán fekvő Reggio Calabriában Fiorini Morosini érsek tíz évre szüntette volna be a keresztszülőség gyakorlatát. Ferenc pápának írt levelében azzal érvelt, hogy a világi társadalom spirituálisan kiüresítette ezt a pozíciót, és hogy a szereppel visszaél a maffia is. Reggio Calabria a hírhedt ’Ndrangheta székhelye.

Akkor azonban egy vezető vatikáni bíboros (a jelenleg pénzmosással vádolt) Giovanni Angelo Becciu úgy reagált, hogy erre csak akkor van lehetőség, ha Calabria összes püspöke támogatja a lépést, erre pedig nem került sor. Morosini azonban nem adta fel a dolgot, és többször felhozta a kérdést a pápánál, Ferenc pápa pedig májusban közölte vele, hogy akárhányszor meglátja őt, mindig eszébe jut a keresztapa-probléma.

A New York Times által megkérdezett pap, a cataniai Angelo Alfio Mangano arról beszélt a lapnak, hogy támogatja a lépést, mivel így átmenetileg mentesülhetnek attól, hogy spirituálisan megkérdőjelezhető emberek fenyegessék az egyház tagjait, hogy nevezzék ki őket keresztszülőknek. A pap elmondása szerint a pozíciót időnként zsarolásra és uzsorára is használták, de leggyakrabban csak a szicíliai rituális társadalmi kapcsolatok erősítésére szolgált.

A lapnak nyilatkozott Szicília volt elnöke, Salvatore Cuffaro is, aki elmondta, hogy neki nincs is sok keresztgyermeke, csak mintegy 20, és a felkérések kb. öt százalékára mondott csak igent. Szerinte annak ellenére, hogy egyes papok mit gondolnak, ő igenis odafigyelt az összes keresztgyerekére, és azt mondta nekik, hogy menjenek katolikus iskolába. A mindenkit megcsókoló, és ezért Csók-csók becenévvel illetett volt elnök öt évet ült börtönben, amiért figyelmeztetett egy maffiavezért, hogy lehallgatják. Cuffaro az ítélet ellenére is tagadja, hogy ilyesmi történt volna, és szerinte nem igaz, hogy a szigeten egy maffiózó valaha keresztszülő lehetett volna.

Akadnak azonban bőven szicíliaiak, akik nem értenek egyet a döntéssel: főleg a kisgyerekes családoknál, akik most úgy érzik, egy fontos elem lett oda az életükből, és a régi hagyományokat féltik.

És vannak, akik a szomszédos egyházmegyébe mennek át keresztelkedni, csak hogy keresztszülője legyen a gyereküknek. A helynök, Giovanni Mammino ugyanis csak egy nyilatkozatot kér a leendő keresztszülőktől, hogy hisznek Istenben, és nem tagjai a maffiának. Ezt pedig mindenki szívesen kitölti.