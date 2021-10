A Microsoft 2008-ban felszólította Bill Gatest, hogy emailben se tegyen szexuális ajánlatokat a beosztottjainak

Újabb kínos ügy derült ki Bill Gatesről: a Wall Street Journal nyomozása alapján a Microsoft vezetése 2008-ban felszólította Gatest, hogy ne írogasson flörtölős hangvételű emaileket egy női beosztottjának. Tavaly tavasszal Gates azért kényszerült távozni a cég igazgatótanácsából, mert kiderült, hogy 2000 táján „intim kapcsolata” volt egy alkalmazottjával.

Most az derült ki, hogy a cégnél 2008-ban is felfedeztek olyan emaileket, melyekben Gates egy beosztottjával próbált flörtölni, és szexuális jellegű ajánlatot is tett a nőnek. Ezt követően a vezetés két tagja, Lisa Brummel és Brad Smith megkérték a Microsoft alapítót, hogy hagyja abba ezt a viselkedést. Gates akkor elismerte, hogy a levelek „meggondolatlanok” voltak, és megígérte, hogy befejezi.

Bill Gates Fotó: MICHAEL COHEN/Getty Images via AFP

Bill Gates szóvivője a Guardiannek tagadta a legújabb információkat: „Ezek az állítások hamis, újrahasznosított pletykák olyan forrásokból, amelyek nem rendelkeznek közvetlen ismeretekkel, és bizonyos esetekben jelentős összeférhetetlenség is felmerül részükről”.



