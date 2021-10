A TV2 megmutatta az egyszeri magyar nézőnek, hogyan néznek ki az úgynevezett feketék, és miket esznek ott Afrikában

„Ruházatuk mindössze egy tarka szövetű lepel, melyet festői ránczokba szednek; azt vélné az ember, tógás rómaiak. Testök egy része mindig kilátszik. Sokszor alig van rajtuk valami takaró, mert – aránylag – igen tiszták lévén, van mindig egy-kettő, a ki nagy hévvel mosakodik a vizérben, mely telepükön át csörgedez. Van tehát mód tanulmányozni testalkatukat, s ez már magában is megérdemli az 50 krajczárnyi belépti díjt, mivel e négerek mitőlünk annyira elütő emberek. De fokozza a látvány becsét a határozott esztétikai élvezet. Szebb idomokat alig lehetne találni. Főleg fürdés közben egy ily karcsú néger alak, a mint fénylik a róla lefutó víztől, valóságos eleven bronz szobor. Tartásuk, mozdulataik is szoborszerűek. A mi testünk megszokta, hogy fel legyen öltöztetve, s öltözet nélkül ügyetlen, tétovázó volna. A néger járása-kelése ruha nélkül is természetes, s minden lépten más-más festői képpé alakul, mely az életből születik, s kincs lenne művésznek. Gond volt arra, hogy négereink lehetőleg azt az életmódot folytassák az állatkertben, a melyet hazájukban megszoktak. (...) Sehol rosz szag ennyi vad ember közt! Ez igazán bámulatos. Nem éreznek semmiben hiányt; jó húsban vannak, elégedettek; s csodák csodája, nem koldúlnak!”

A fentieket a 24.hu cikke szerint 125 évvel ezelőtt, 1896. augusztus 30-án írták a Vasárnapi Újságban, de az Egy darab Afrika Budapesten című cikk 2021. október 20-án este többször is eszembe jutott, amikor szembejött Facebookon a TV2 Séfek séfe című főzős realityjéből egy videórészlet.

A videóban, ami „Mi történik a Séfek séfében” címmel ment ki, Ördög Nóra mondott pár szót idegen nyelven egy mellette félmeztelenül, fűszoknyában(!) és lándzsával(!) a kezében ácsorgó, sötét bőrű embernek, és miután megnéztem, én is csak azt tudtam kérdezni: Mi történik a Tv2-ben? Úgyhogy megnéztem a Séfek séfe szerda esti részét, amiből megtudhattam, hogy az afrikaiak, mint olyanok, krokodilt esznek, és ami a leglényegesebb: feketék.

Hogy Ördög Nóra milyen nyelven beszélt, az nemcsak a reklámvideóból, de a műsorból sem derült ki, csak reménykedni lehet, hogy akihez beszélt, az tényleg értette, és nem csak a közönség kedvéért tett úgy.

„Csak azt mondtam az úrnak, hogy mostantól önállóan is boldogulok” – tolmácsolta végül saját magát Ördög Nóra, de a fűszoknyás statisztát ennek ellenére nem engedte szabadon el, mert annak a műsor nagy részében, vagyis több mint egy órán át egy másik, afrikai bennszülöttnek öltöztetett férfival együtt ott kellett állnia a stúdió közepén. Mozdulatlanul. Mint egy szobornak.

Afrikai bennszülötteknek öltöztetett férfiak a TV2 stúdiójában 2021-ben Fotó: TV2

Mint kiderült, erre azért lehetett szükség a TV2 műsorának készítői szerint, mert a főzős reality szerda esti részében úgynevezett afrikai ételeket kellett főzniük a versenyzőknek. Mármint hogy afrikai ételt, mint olyat. Ahogy azt az egyszeri szabolcsi háziasszony otthon a tévé előtt elképzeli – gondolhatták a műsorkészítők.

És hogy a nézőknek tényleg egyértelmű legyen, hogy itt bizony most AFRIKAI ÉTELEK készülnek majd, nem pedig olaszos vagy kínai kaják, a továbbra is kitartóan ordítva műsort vezető Ördög Nórát is beöltöztették egy olyan ruhába, ami olyan afrikaias, és biztos ami biztos alapon a haját is bekreppelték meg feltupírozták.

Ördög Nóra tupírban Fotó: TV2

De itt nem ért véget a jelmezes parádé, mert Ördög Nóra ezek után még beterelt a stúdióba három, jelmezes – természetesen fekete – nőt, kosárral a fejükön, hogy érezzük, ők most bizonyára TRÚ AFRIKAI ASSZONYOK, akik most szedték le frissibe' a keserű uborkát, a batátát meg a maniókát a hátsó kertjükben.

Miközben ugye sejthető, hogy a TV2 hetekkel korábban közzétett egy felhívást, hogy Magyarországon élő, sötét bőrű, dekoratív fiatalokat keresnek, hogy biodíszletként statisztáljanak egy műsorban mint úgynevezett afrikaiak.

Biodíszlet Ördög Nóra körül Fotó: TV2

Hogy továbbra is mindenki érezze a vibe-ot, természetesen benyomták közben a háttérbe a Lion Sleeps Tonight című dal egyik verzióját is. Kár, hogy a KFT Afrikája kimaradt, pedig az lett volna az igazi csúcs, ha közben azt is meghallgathatjuk, hogy „a lányokat majd a bozótba csábítom, egy négercsókért mindenem odaadom, utólag úgyis az egészet letagadom”. Az egyik versenyző ezen a ponton egyébként bevallotta, hogy Afrika északi részeit, az arab világot ismeri, de számára „Afrika többi része egy sötét folt”. Úgy néz ki, a Tv2-nek is.

Ekkor már közel húsz perce ment a műsor, a főzés pedig még el sem kezdődött, de a fűszoknyás bennszülötteknek öltöztetett statisztáknak továbbra is mereven kellett állniuk egy letakart krokodil mellett.

Fotó: TV2

Ja, mert a műsor felénél közölték, hogy amúgy krokodilhúsból kell ételt szerkeszteni, mintha a krokodil olyan lenne az afrikai kontinensen élők számára, mint Magyarországon a csirke. (Nyilván el is hangzott a kihagyhatatlan hasonlat később az egyik versenyző szájából, miután ránézett a krokodilbélszínre: „ez olyan, mint a csirke”.)

Nem fárasztok senkit a műsor elvileg lényegi, mégis legunalmasabb részével, a főzéssel, leginkább azért, mert a csúcs utána érkezett, amikor leültettek egy asztalhoz hét sötétebb bőrű embert – úgynevezett afrikaiakat ugyebár –, akikről semmit sem tudhattunk, nem mutatták be őket.

Fotó: TV2

Az egyedüli ismertebb arc a szomáliai származású Kafiya Said volt, aki modellként dolgozik Magyarországon.

Kafiya Said, szomáliai származású modell a kép jobb oldalán Fotó: TV2

A feliratokból annyi derült ki, hogy a szomáliai modellen kívül volt még egy Angolából érkezett férfi és egy Tanzániából érkezett nő is, akinek az apja egyébként kínai, és saját bevallása szerint még soha nem evett krokodilhúst. Amit ugye Ördög Nóra harminc perccel korábban úgy mutatott be, mintha minden Afrikában élő ember azt enné az év minden napján.

A TV2 által összeválogatott, koncepcióba illő, sötét bőrű statiszták Fotó: TV2