"a hruscsovi szereposztást a szellemi utódok ma előválasztásként adják elő"

Kormánypárti politikusok pénteken mondott ünnepi beszédeiből válogattunk, az MTI beszámolói alapján.

- mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Dombóváron felidézve forradalom 50. évfordulóján történteket. Potápi, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, hozzátette: így kapcsolódnak 1956 bűnösei a 2006-os események felelőseihez, köztük Gyurcsány Ferenchez is. Felidézte, hogy Kádár János Hruscsovtól kapott megbízást a forradalom leverésére;

- mondta. Kitért arra is, hogy a jövő évi választáson arról is dönteni kell, hogy "hogyan folytassuk".

- zárta beszédét az államtitkár.

- mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára pénteken a budapesti Bem téren. Soltész szerint ők azok, akik 15 évvel ezelőtt, a forradalom 50. évfordulóján "az ünnepet meggyalázták".

- jelentette ki. Hozzátette: a fiatalokon múlik, hogy a neomarxista eszmék semmiféle hangzatos ideológiában ne nyerjenek újra teret.



- zárta beszédét.

1956 emlékezete máig a legaktuálisabb üzenetet képviseli számunkra, "a múlt visszatérni kívánó szereplői és a külső politikai irányítás szándéka ellen továbbra is küzdenünk kell"

- mondta Varga Mihály pénteken Budapesten, a Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetségének Mansfeld Péter parkban tartott megemlékezésén. A pénzügyminiszter szerint

"azokra is emlékeztetnünk kell az új generációkat, akik 1956-ban az elnyomók oldalára álltak és meg kell akadályoznunk, hogy követőik újra visszatérjenek közénk".

- mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter pénteken a Műegyetemen. Novák Katalin szerint az újmarxista eszme követői nem a Rákosi-címert vágnák ki a lobogóból, hanem a nemzeti színeket tüntetnék el körülötte. Hozzátette: Európára és a magyarok szabadságára nem a nemzeti szuverenitás jelent veszélyt, hanem a keresztény kultúráról, a nemzeti identitásról lemondás, az érték-, gyermek-, hit- és vallásmentes jövő.

"Az ünnep elsődlegesen az előtt tiszteleg, hogy 1956-ban Magyarország polgárai az akkori legerősebb világbirodalommal is szembeszálltak a szabadságért. Ugyanakkor az ország történelmi szerencsétlensége, hogy a forradalom 40. és 50. évfordulóján is posztkommunista vezetők voltak hatalmon, akik vagy tevékenyen is részt vettek a forradalom vérbefojtásában vagy pedig később csatlakoztak ahhoz a párthoz, amely a forradalom vérbefojtására alapozta hatalmát"