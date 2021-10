Donald Trump összekalapozott 300 millió dollárt, hogy saját közösségi oldalt csinálhasson

A magát előszeretettel rendkívül sikeres üzletembernek és szupergazdagnak láttatni szerető, de karrierje során többek között két kaszinót is csődbe vivő Donald Trump háromszázmillió dollárt kalapozott össze befektetőktől, hogy saját médiavállalatot alapíthasson. A New York Times értesülései szerint a céget Trump Media & Technology Groupnak hívják majd, a célja pedig egy saját közösségi hálózat, a Truth Social létrehozása.

Donald Trump 2021. július 11-én, a szélsőkonzervatívok legnagyobb rendezvényén, a CPAC dallasi konferenciáján. Fotó: ANDY JACOBSOHN/AFP

Trumpék közleménye szerint ezzel az a céljuk, hogy "versenytársat teremtsenek a liberális médiakonzorciumnak, és harcba szálljanak a Szilícium-völgyi techóriásokkal". Ennél nyilvánvalóbb célja lehet, hogy újra platformot teremtsen magának a világhálón azután, hogy minden jelentős közösségi oldalról kitiltották 2021. január 6. után, amikor hívei a buzdítására lerohanták az amerikai törvényhozás épületét, hogy minden alapot nélkülöző csalásvádjai alapján megakadályozzák a 2020-as, Trump vereségével végződött amerikai elnökválasztás végeredményének hivatalos kihirdetését.

Trump ugyan azóta is állandó szereplő az amerikai szélsőjobboldali médiában, már közel se ér el annyi embert, mint amikor több mint nyolcvan millió követőjének írogathatott folyamatosan a Twitteren, ami legfőbb kommunikációs csatornája volt a kitiltásáig. Trump azóta már próbált saját felületet létrehozni, de megjelenésében a Twitterre hajazó oldala - ahol a Twitterrel szemben interakcióra nem volt lehetőség - javarészt senkit se érdekelt az égegyadta világon.

Trump leendő vállalatát most egy Digital World nevű befektetőcsoport, (SPAC, special purpose acquisiton company) támogatja. Emögött a New York Times szerint igen jelentős befektetők, például a D. E Show, a Highbridge Capital Management, a Lighthous Partners és a Saba Capital Management nevű hedge fundok állnak. A cég vezérigazgatója Patrick F. Orlando, aki korábban több befektetési bank, köztük a Donald Trumpot éveken át finanszírozó Deutsche Bank volt munkatársa volt. (Via The New York Times)