Kórházban töltötte a szerda éjszakát II. Erzsébet

Fotó: ALASTAIR GRANT/AFP

Előzetes kivizsgálásokon vett részt II. Erzsébet királynő, ezért a szerda éjszakát egy magánkórházban töltötte. Csütörtök délben tért vissza a windsori kastélyba, a Buckinhgham-palota közlése szerint jó hangulatban. Addig nem számoltak be a látogatásról, amíg a Sun címlapon nem hozta az ügyet.

Annyit tudni lehet, hogy a királynő nem koronavírusos, és azt is, hogy az orvosok néhány nap pihenést írtak elő számára sűrű októberi programjai után. Szerdára tervezett észak-írországi látogatását is lemondták, de annak, hogy az éjszakát is bent töltötte, mindössze praktikus okai voltak.

A BBC szerint a 95 éves II. Erzsébet 2013 óta nem volt kórházban, most ugyanott kezelték, ahol valaha áprilisban elhunyt férjét, Fülöp herceget is.