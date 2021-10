A magyar választásokba történő beavatkozással vádolta Bidenéket egy magyar diplomata Washingtonban

Váratlan fordulatot vett csütörtökön a washingtoni magyar nagykövetség október 23-i ünnepi fogadása, amikor az ilyen protokolláris díszeseményeken szokatlan módon a magyar kormány delegáltja váratlan támadást intézett a vendéglátó ország kormánya ellen. A Washington Examiner helyszíni tudósítása szerint Dancs Ferenc helyettes külügyi államtitkár "borzolta a kedélyeket" azzal, hogy a jövő évi magyar parlamenti választásokba való beavatkozással vádolta Joe Bident és kormányát.

Dancs Ferenc helyettes külügyi államtitkár szokatlan módon egy protokolleseményen támadta vendéglátóit.

Dancs azt állította, hogy az amerikai kormány támogatásával működő Szabad Európa Rádió feladata Orbán Viktor miniszterelnök aláásása. "A magyarok már nem látják kedvező fényben a Szabad Európa Rádiót" - mondta előre megírt beszédében, amiben azt is állította, hogy a magyar kormány "az álhírekkel szemben védi a szabadságunkat".

Dancs párhuzamot vont aközött, hogy 56-ban "sok fiatal vesztette életét, mert elhitték a Szabad Európának, hogy úton a segítség". Szerinte a magyarok "megtanulták a leckét, hogy nehéz időkben csak magunkra számíthatunk".

Az Examiner beszámolója szerint Dancs váratlan támadása a Szabad Európa Rádió ellen, illetve az, hogy megkérdőjelezte az Egyesült Államok hűségét egy NATO-szövetségeséhez, már csak azért is komoly meglepetést okozott, mert közvetlenül Karen Donfried amerikai helyettes külügyi államtitkár meleghangú beszédben éltette a magyar függetlenséget és a két ország történelmi kapcsolatát. "Nagyon nagyon fura" - értékelte a történteket a lapnak egy, a rendezvényen részt vevő európai tisztviselő, aki szerint "még ha okuk is volna aggodalomra, akkor is szokatlan ezt egy ilyen beszédbe foglalni".

Dancs a beszéde után még rá is duplázott állításaira, amikor az Examiner kérdésére azt állította, hogy a Szabad Európa Rádió magyarországi újraindulását "csakis annak jeleként értékelhetjük, hogy szándékukban áll beavatkozni a parlamenti választásba".

Donfried, az amerikai helyettes államtitkár ott helyben igyekezett oldani a feszültséget, így csak a két nép demokrácia iránti elkötelezettségéről beszélt az Examinernek. Stábja később közleményben annyit tett még hozzá, hogy tudomásuk szerint semmi alapja nincs Dancs vádjainak, a Szabad Európa Rádió pedig, bár kormányzati pénzekből tartják fent, teljes szerkesztői függetlenséget élvez. (Via HVG, Washington Examiner)