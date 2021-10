Fidesz: Jaj, de nagyon savanyú a szőlő!

„Jaj, de nagyon savanyú a szőlő a baloldalnak, kórusban támadják a Békemenetet, mert szembesültek vele, hogy amíg a nemzeti oldalon több százezren ünnepeltek együtt és álltak ki Magyarországért, addig a baloldalra már a saját szimpatizánsaik se kíváncsiak” - reagált a Fidesz Barkóczi Balázs DK-szóvivő korábbi sajtótájékoztatójára.

Barkóczi arra szólította fel a békemenetet szervező Civil Összefogás Fórumot (CÖF), hogy hozzák nyilvánosságra a békemeneten használt buszok bérleti szerződéseit. Október 23-án az állami cégek támogatásaiból működő CÖF százezres tömeget hozott össze Budapesten, de olyan sok résztvevő érkezett vidékről szervezett buszokkal, hogy a járművek a Rákóczi utat, a Kossuth Lajos utcát és a Nagykörút egyes szakaszait is teljesen beterítették.

A buszok között futballakadémiák, kistérségek és önkormányzatok járművei is ott voltak.

Barkóczi szerint két eset lehetséges: a CÖF vagy fizetett ezeknek a buszoknak a használatáért, vagy pedig az eredeti feladatuktól eltérően, törvénytelenül használták fel a járműveket arra, hogy az ország más pontjairól, sőt külföldről hozzanak embereket a békementre. A szóvivő a CÖF állami cégektől összeszedett hatalmas támogatásaira utalva hozzátette: ha fizettek is a járművekért, a buszoztatás akkor is közpénzből történt, mert a CÖF is közpénzből működik.

A Fidesz érdemben nem válaszolt erre a kérésre, a szőlő ízére vonatkozó megjegyzésen kívül annyit mondtak: „Hiába állnak ki egy színpadra kéz a kézben, már a saját szavazóik sem hisznek nekik, mert mára egyértelmű, hogy Gyurcsány bedarálta a baloldali pártokat és ő akar visszatérni a hatalomba. Nincs két baloldal. Egy baloldal van. A Gyurcsány-Márki-Zay-féle baloldal csak a legújabb kiadás.”