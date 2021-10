„Jajj, de buta vagy!” - kiabálta be Jakab Péter Tállai András miniszterhelyettesnek a parlamentben

A parlament hétfői ülésén Tállai András pénzügyminiszter-helyettes arról kezdett el beszélni, hogy Jakab Péter is felvette a CSOK-ot, amit korábban kritizált a Jobbik. Majd kétszínűnek és hiteltelennek nevezte a Jobbikot, amiről azt mondta: „Létrejön a párt Gyurcsánnyal szemben, és ugyanakkor pedig összefog Gyurcsánnyal, nem is tudom, ki ellen.” Erre a mögötte ülő Jakab Péter annyit kiabált be: „Jajj, de buta vagy!”