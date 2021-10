Ha életed álma volt, hogy megrajzolj egy sikeres Operatív Programot, most itt a nagy alkalom!

Rajzpályázatot hirdetett az Emberi Erőforrások Minisztériuma általános és középiskolai diákok számára. A feladat nem kisebb kihívás, mint egy, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretein belül megvalósult fejlesztés vizuális reprezentációja.

A minisztérium hasznos tanácsokkal is ellátja a versenybe nevezni vágyókat, amennyiben azt tanácsolják nekik, hogy "[b]eszélges szüleiddel, tanáraiddal, hogy a településeden vagy a környezetedben milyen fejlesztések valósultak meg az EFOP-ból". Ez önmagában is elég izgalmasnak hangzó részfeladat, kifejezetten kíváncsi vagyok rá, hogy hány szülő tudna fejből válaszolni erre a kérdésre. Az Emmi is sejthet valamit, mert további tanácsaiban már erős utalásokat is elhelyezett arról, hogy mégis mi az anyám kínja az az EFOP, és mire költhettek belőle. "Iskolátok szépült, új eszközöket használhattok a tanuláshoz? Táborozni mentetek? Részt vettetek múzeumi programon? Rajzold le, milyen élményeid kapcsolódnak az EFOP programokhoz, hogy országszerte megismerhessék tanulótársaid!" - javasolják.

Ha valaki ezek alapján ellenállhatatlan vágyat érez a sikeres EFOP-programok megrajzolására, az 2021. november 30-ig adhatja le pályamunkáját az efopkommunikacio@emmi.gov.hu címen. Ugyanitt további információkat is lehet kérni, például arról, hogy mi a díjazás, mert a pályázat kiírásában erről csak annyi szerepel, hogy "[a] legsikeresebb művek alkotói jutalomban részesülnek". (Címlapkép: Gordon / Flickr CC BY-SA 2.0)