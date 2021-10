Sokkal kevesebb rendőr és tűzoltó lesz hétfőn New Yorkban a kötelező oltás miatt

Nehéz hétfő elé nézhet New York, ahol hétfőtől nem dolgozhatnak azok a rendőrök, tűzoltók, mentősök és szemétszállítók, akik nincsenek beoltva a koronavírus ellen.

Pénteken jár le a határidő, amíg a város alkalmazásában álló dolgozóknak be kell mutatniuk, hogy legalább az első dózist már megkapták a vakcinából. Akinek nincs oltása, hétfőtől fizetés nélküli szabadságra küldik.

A dolgozók több módon is tiltakoztak a döntés ellen: a tűzoltók csütörtökön Bill de Blasio polgármester rezidenciája előtt tüntettek, a szemétszállítók nem vitték el a szemetet, a város legnagyobb rendőr szakszervezete pedig bírósági fellebbezést kezdeményezett.

De Blasio kötelező túlórával és extra műszakokkal oldaná meg a munkaerőhiányt.

"Az én dolgom az, hogy megvédjem az embereket. A dolgozóimat, és 8,8 millió lakost" - mondta csütörtökön. "Amíg le nem győzzük a koronavírust, addig az emberek nincsenek biztonságban. Ha nem állítjuk meg a betegséget, new york-iak fognak meghalni."

A város oltásra kötelezett dolgozóinak közel negyede nem oltatta be magát csütörtökig. A rendőrök 26 százaléka, a tűzoltók 29 százaléka és a szemétszállítók 33 százaléka oltatlan.

A Uniformed Firefighters Association nevű tűzoltószervezet elnöke, Andrew Ansbro szerint akár a tűzoltóállomások 40 százalékát is be kell zárni a vakcina kötelezővé tétele miatt. A mentősöknek akár a 20 százaléka is kieshet, ezt új beosztásokkal, visszamondott szabadságokkal és külsős cégek bevonásával kell megoldani.

A rendőrség és a tűzoltóság vezetői igyekeznek ösztönözni az alkalmazottakat az oltásra.

Az oltatlanok számára eddig hetente elvégzett negatív tesztet írtak elő. Az AP által megszólaltatott egyik tűzoltó, Jackie-Michelle Martinez szerint a heti tesztelés működött, az oltásról való szabad döntés pedig "Istentől kapott joga". (AP)