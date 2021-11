Afgán kémek és kommandósok erősíthetik az ISIS helyi csoportját

Furcsa új szövetségest találtak az afgán hadsereg elitalakulatainak volt katonái és az amerikaiak által kiképzett afgán titkosügynökök. A Wall Street Journal beszámolója szerint azután, hogy az amerikaiak kivonulásukkal magukra hagyták őket, jónéhányuk az egyetlen olyan csoporthoz csatlakozott, amely aktuálisan harcol a tálibok ellen: az Iszlám Állam afganisztáni frakciójához.

Az afgán különleges erők idén júliusban még nagyban képezték ki az újoncokat. Az afgán kormány összeomlásával a szétszéledő hadsereg katonáinak egy része az ISIS helyi csoportjához csatlakozott a tálibok ellen harcolva. Fotó: HAROON SABAWOON/Anadolu Agency via AFP

A Wall Street Journal beszámolója szerint egyelőre még kis számban álltak át a kormányerők volt elit katonái és hírszerzői az ISIS-hez, de a tálib vezetők és az előző afgán kormány tisztviselői szerint egyre többen döntenek így. Értékelésük szerint az ISIS afganisztáni frakciója így jelentős szakértelemre tett szert hírszerzési ismeretekben és harcászati technikában, ezzel jelentősen megerősödhet, és nagyobb kihívást jelenthet az országot pár hét alatt teljesen az ellenőrzése alá vonó talibánnak.

Az ISIS-hez átálltak között kimondottan magas rangú katonák is vannak, például az amerikaiak kivonulása után darabjaira hullott kormányhadsereg gardezi fegyverraktárának egykori parancsnoka, aki a múlt héten már az ISIS oldalán harcolva vesztette életét a tálibokkal vívott összecsapásban, írja a Wall Street Journal egy olyan volt afgán kormánytisztviselőre hivatkozva, aki személyesen is ismerte a volt parancsnokot.

A lap egyik, a Kabulhoz közeli Karagabghban élő, neve elhallgatását kérő forrása arról mesélt, hogy unokatestvérének, aki az afgán különleges erőknél szolgált magas rangban, szeptemberben nyoma veszett, most pedig az ISIS egyik sejtjének a tagja. A férfi azt állította, hogy még négy volt kormánykatonáról tud, aki beállt az ISIS helyi csoportjába.

Rahmatullah Babil, az afgán hírszerzés, a Nemzeti Biztonsági Főigazgatóság egykori parancsnoka szerint "egyes régiókban az ISIS nagyon is vonzóvá vált" a kormányerők hátrahagyott tagjainak, akik "ha volna ellenállás, ahhoz csatlakoztak volna", de annak hiányában pillanatnyilag "az ISIS az egyetlen fegyveres csoport", amihez csatlakozhatnak.

A tálibok riválisként tekintenek az ISIS-re, amit még azzal is megvádoltak, hogy az afganisztáni csoportjukat valójában az afgán hírszerzés hozta létre amerikai támogatással azért, hogy megossza az iszlamista erőket. (Via The Wall Steet Journal)