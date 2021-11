"Lehetnek rajtuk kígyók" - hosszú leállás után készítik elő repülésre gépeiket a légitársaságok

A világjárvány 2020 márciusi berobbanásával a világ országai sorra zárták le határaikat, az utazási korlátozások miatt a légitársaságok százával vonták ki gépeiket a forgalomból. Ezeket a gépeket ilyenkor nagyon száraz helyeken, jellemzően sivatagokban szokták tárolni, például Ausztráliában, vagy a kaliforniai Mojave-sivatagban.

Hollywood megint megelőzte a korát, Samuel Jacksonnak már a 2006-os, mémmé vált alkotásban, a Kígyók a gépenben is elege volt a kígyókból a gépen.

Most, hogy egyre több ország oldja fel az utazási korlátozásokat, a repülés is újraindul, így egyre több gépet helyeznének vissza forgalomba ezekből a géptemetőkből. A Guardian beszámolója szerint most sok mérnök és szerelő szorgoskodik az ausztrál és a kaliforniai sivatagban, hogy újra röpképessé tegyék az elraktározott gépeket. A feladatuk részben a hajtóművek, biztonsági rendszerek tesztelése.

Részben pedig az, hogy a gépeket megszabadítsák az időközben beköltözött, igen veszélyes társbérlőktől: skorpióktól, pókoktól és csörgőkígyóktól.

"A vadvilági behatolás bizonyosan az egyik nagyobb probléma a tárolásnál. Sok vizuális ellenőrzést végzünk állatok után kutatva" - nyilatkozta a lapnak az Új-Dél-Walesi Egyetem repülőmérnöki oktatója, Dr. Sonya Brown. A gépeket ugyan a raktározás előtt a szakmában a házi konzerválás népszerű módja után csak "savanyításnak" (pickling) nevezett eljárással igyekeznek tartósítani - lezárják a rajtuk a nyílásokat, lecsapolják a különböző folyadékokat, amiket tároló olajra cserélnek -, az újraindításkor mégis alaposan át kell nézni mindet.

Gépek hosszútávú tárolása az arizonai Pinal Airparkban. Arizona klímája is nagyon száraz, ami kedvez a gépek tárolásának. Ellenben arrafele is sok a csörgőkígyó. Fotó: CHRISTIAN PETERSEN/Getty Images via AFP

A legnagyobb problémát a különböző szenzorok eltömődése okozhatja. Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség például már figyelmeztetést is kiadott amiatt, hogy "riasztóan nagy számban érkeznek megbízhatatlan sebesség és magasságadatokról szóló jelentések az újraindított gépek első repülései során".

Brown szerint a rovarok különösen komoly problémákat okozhatnak, mert ezek beköltözhetnek az adatkábelekbe is, tönkretéve a gép adatközlő rendszereit. Ezeket a kábeleket "nitrogénben kell füröszteni, hogy biztosan megtisztítsuk" - mondta. "És persze lehetnek kígyók is, leginkább a futómű körül" - mondta. A csörgőkígyók például kifejezetten szeretik befészkelni magukat a meleg futóműbe. Elriasztásukra már célszerszámot, a "kerékütögetőt" is kifejlesztettek. Ez lényegében egy seprűnyél, amivel a karbantartók az abroncsokat csapdossák, hogy ezzel riasszák el a csörgőkígyókat.

Súlyos problémát okozhatnak még a madarak is, amik előszeretettel fészkelik be magukat a gépek hajtóművébe. (Via The Guardian)