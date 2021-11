Lekapcsolja arcfelismerő rendszerét a Facebook, több mint 1 milliárd azonosítót törölnek

Fotó: Jaap Arriens/NurPhoto via AFP

Inaktiválja arcfelismerő rendszerét, és ezzel párhuzamosan több mint 1 milliárd emberi arcképet töröl rendszeréből a Facebook - jelentette be kedden Jerome Pesenti, a Facebook anyavállalata, a Meta mesterséges intelligenciáért felelős alelnöke.

A cég közlése szerint minden harmadik, napi aktív felhasználó használta az arcfelismerő funkciót, - ez nagyjából 640 millió embert jelent -, és most ezeknek a felhasználóknak az összes arcfelismerő sablonját törölni fogják.

A döntés hátteréről Pesenti annyit árult el bejegyzésében, hogy a Facebook egyidejűleg mérlegeli a technológia pozitív hozadékát a növekvő társadalmi aggodalmakkal párhuzamosan, különös tekintettel arra, hogy ilyen kényes személyiségi jogi kérdésekben a hatóságok még nem hoztak egyértelmű szabályokat.

A Facebook egyébként már az elmúlt években sem fejlesztette aktívan ezt a funkciót, sőt, rég megkezdődött a technológia leépítése. 2019-ben megszüntették azt a gyakorlatot, hogy az arcfelismerő szoftver segítségével azonosítani lehetett a felhasználók ismerőseit a feltöltött fotókon. Megszűnt annak lehetősége is, hogy automatikusan címkézzék a fotókon látható arcokat. Utóbbi gyakorlat miatt Illinois államban be is perelték a Facebookot.

Egyes amerikai városok már korábban az arcfelismerő szoftverek rendőrségi és más önkormányzati szervek általi használatának betiltását kezdeményezték. 2019-ben San Francisco volt az első amerikai város, amely a privátszféra és a polgári szabadságjogok védelmében betiltotta a technológia használatát. (AP)