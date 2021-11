Gigantikus vízlopás és a rezsicsökkentés miatt nagyon drága a víz Dunabogdányban

Dunabogdányban a település vízi közműhálózata a település tulajdonában van, szigetüzemként működik, vagyis önállóan, kizárólag a település ellátását biztosítja. Ezt 20 évig a Dunamenti Regionális Vízművek Zrt. (DMRV) üzemeltette, 2017-ben a Fővárosi Vízművek vette át az üzemeltetést bérleti díj fejében.

A víz nagyját ellopták

2019 szeptemberében a Fővárosi Vízművek dolgozói beszámolót tartottak a képviselő-testületnek. Elmondták, hogy az úgynevezett nszv (nem számlázott víz – azaz, hogy 100 egység betáplált vízből mennyi szivárog/tűnik el a rendszerből) 73 százalék volt a faluban, amikor átvették a rendszert.

Azaz 100 m3 vízből csak 27 m3 után fizettek a felhasználók, a többi szivárgás, csőtörés és illegális vízvétel miatt eltűnt a rendszerből. Ezek után kiderült, hogy a vízművek talált is több illegális bekötést, így az nszv-t le tudták vinni 30 százalék körülre.

Pletykák szerint a 73 százalékból kb. 35 százalékot két nagy fogyasztó használt, a kilétüket homály fedi, hivatalos tájékoztatás nincs. Az önkormányzat közérdekű adatigénylésre sem adott tájékoztatást, mert nem kezelnek erre vonatkozó adatokat, és ők nem sértettként szerepelnek az ügyben, feljelentést nem kötelesek tenni – írta tavaly a helyi önkormányzati lapban Rokfalusy Balázs képviselő.

Szerinte a 73 százalék a Fővárosi Vízművek kb. 150 éves történetében példa nélküli negatív rekord. Egy helyi lakos szerint a vízmű azt mondta, a 73 százalék nagyon magas, „Pakisztánban elfogadott érték”, ők ilyennel a működési területükön belül nem találkoztak még. Rokfalusy azt írta: „Budapesttől-Pilismarótig 1 m3 ivóvíz ára mindenhol 216-218 Ft körül alakul, különös módon egyedül csak itt Bogdányban 357,8 Ft!”

A helyi önkormányzati lapot, a Bogdányi Híradót addig társadalmi munkában készítő szerkesztőséget a képviselő-testület leváltotta egy fizetett emberre. Az erről szóló vitában a testületi ülésen el is hangzott, hogy az utóbbi időben feltűnően sok volt a városvezetéssel szemben kritikus cikk (helyi lakosok is küldhetnek be cikkeket), de ezekre nem is érkezett reakció.

Még a rezsicsökkentés is beütött

Az egész azért érdekes, mert anno, amikor a rezsidíjakat befagyasztották, a vízdíj megállapítása a 73 százalékos nszv alapján történt. Dunabogdányban most a vízdíj kb. 60 százalékkal magasabb, mint a körülötte lévő településeken Budapesttől Pilismarótig.

Megkerestük Schuszter Gergely polgármestert – akinek egyébként korábban az édesapja 16 éven át vezette a községet –, hogy megtudjuk, milyenek a falu kilátásai. „Országosan normál esetben a nem számlázott víz 20-35% közé tehető, jelentős eltérésekkel országosan. Mi most ennek felső határán vagyunk, de a csökkenésén folyamatosan dolgoznak a szakemberek. Az értéket általában elszivárgás, rendszer átmosás, csőtörés vagy illegális vízvétel befolyásolhatja. A mi esetünkben minden körülmény közrejátszott, az illegális vízvételek esetében a szolgáltató rendőrt hívott, aki hivatalból elindította az eljárást” – írta.

(A Bogdányi Főtér blogon megjelent írás arról spekulál, hogy a magas vízdíj a csatornázási díjat is érinti, mert azt a DMRV vélhetően a fogyasztóknak számlázott vízdíj adott százaléka alapján határozta meg, de a polgármester szerint ez nincs így.)

A biztonságos szolgáltatás nem tartható fenn sokáig

A rezsicsökkentett díjak 2013 óta nem változtathatók. „Nem tudom, hogy az NSZV-vel számolt-e a korábbi szolgáltató, mi ezekre a számokra akkoriban nem kaptunk válaszokat, ezért is döntöttünk a váltás mellett. De nem biztos, hogy pusztán az ő hibájuk, hiszen a befagyasztás, illetve a közmű adók kivetése óta a szolgáltatók nem tudnak elvégezni fontos felújítási, karbantartási feladatokat. Ha a nem számlázott víz aránya csökken és ennek következtében nő a szolgáltató bevétele, vagy csökken a költség, akkor az így képződött forrás az elmaradt felújításokra fog fordítódni” – írja a polgármester.

Arra a kérdésre, hogy van-e bármilyen eszköz, amivel az önkormányzat lejjebb tudná vitetni a településen élők vízdíjat, akár új szerződés kötésével, azt írta, az „ár megállapítása jelenleg nem az önkormányzat hatásköre”. „Ám látjuk, hogy a jelenlegi víz- és csatornadíjakkal a biztonságos szolgáltatás nem tartható fenn sokáig. Így az érdekünk az lenne, hogy egy reális vízdíj megállapítás mellett az ivóvíz szolgáltatás biztonságát megőrizzük” – írta Schuszter Gergely.