Gránátvetőt és mesterlövész puskát is vett az Országgyűlési Őrség

Érdekes dolgokat vásárolt az idén a Kövér László felügyelete alá tartozó Országgyűlési Őrség. A parlamentet védő, 400 fős fegyveres szervezet eddig is kommandós egységeket megszégyenítő fegyverarzenált halmozott föl, a Magyar Narancs cikke szerint viszont az idén tömegoszlatáshoz alkalmas gránátvetőt és mesterlövész puskát is rendszeresítettek.

A lap az Országgyűlés honlapján megjelent dokumentum alapján azt írja, hogy az Országgyűlési Őrség 2021-ben rendszeresített egy Accuracy AT 308-as puskát, amivel 800 méterig lehet nagy pontossággal lövéseket leadni, vagyis a Parlament tetejéről elég magabiztosan el lehet találni egy Margit hídon lévő célpontot. A puska hatótávolsága viszont akkora, hogy ha a használója a Margit hídtól a másik irányba fordulna, akár a Puskás Arénáig is elhordana a lövés.

A másik komolyabb beszerzés egy AAMI-WEAPONS AV-140 MSGL gránátvető, amely 6 darab, 40 milliméteres gránátot tud kilőni egy forgó tárból. Ebből könnygázgránátot és testre lőhető műanyag gránátot is ki lehet lőni, amelyeket a Magyar Narancs szerint be is szerzett az Országgyűlési Őrség.

Az amerikai Milkor gyártó AV-140-es gránátvetője Fotó: Milkorusa.com

Ezek mellett a Parlament házőrsége még két Heckler & Koch MP5-ös, beépített hangtompítós géppisztolyt is vásárolt az idén, ami a lap szerint azért is érdekes, mert 2014-ben már bevásároltak ennek a gyártónak egy előző modelljéből.

Hogy mennyit költöttek ezekre a fegyverekre, azt nem tudni, az Országgyűlési Őrség pedig nem árulta el a Magyar Narancs kérdésére. De tekintve, hogy csak kiképző lőszerekre 11,7 millió forintot költött a szervezet októberben, valószínűleg több tízmilliós összegről is szó lehet. Egy, a lap által megkérdezett fegyverkereskedő szerint a mesterlövész puska darabja 2,1 millió forintért elérhető, de persze ha nagykertől vették Kövér őrei, akkor lehet, hogy olcsóbban is hozzájuthattak.