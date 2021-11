26 évet vártak a szurkolók a kupára, kimentek 400 ezren, de az ünnepi busz kövér gázzal hajtott el előttük

Óriási meglepetésre lett bajnok az MLB-ben, vagyis az amerikai baseball-bajnokságban az Atlanta Braves csapata. Utoljára 1995-ben történt ilyen velük, így egy egész generációnyi drukkernek volt ismeretlen érzés, hogy milyen is bajnoknak lenni.

Nem is csoda, hogy nagyjából 400 ezren tódultak ki a város központjába, hogy megnézzék a fiúk ünnepi körbebuszozását a kupával. De hiába vártak 26 évet, 26 másodperc sem jutott nekik a jóból. A nyitott emeletes busz ugyanis néhol 55 mérföld per órával, vagyis közel 90-es tempóban zúzott, de a nyugisabb részeken is 50-nel hajtott. 400 ezren megszívták, de vizuális poénnak tökéletes volt!