Naponta 1,2 millió forintot fizet a köztévé sminkelésre, fodrászra és ruhásra, a férfi műsorvezetőknek dupla annyi hajvágás jár

Hadházy Ákos a köztévé sminkszobájában, amikor ellenzéki társaival együtt a propaganda ellen tiltakozva odabent aludtak.

Évi nettó 350 millió, vagyis bruttó 444 millió forintot költ a műsorvezetők és a stúdióvendégek kisminkelésére, frizuraigazítására és a ruhájuk stlyingolására az MTVA - derül ki Hadházy Ákos független képviselő friss fb-posztjából. A politikus a közbeszerzési eljárás linkjével mutatta be, hogy a meghívásos közbeszerzési eljárásban csak egy cégtől kértek ajánlatot, ami törvénytelen. A cég neve Make-Up Team kft, a tulajdonosa Rafai Attila.



Az ajánlat részletezéséből derül ki, hogy a cég sok más mellett havi egyszeri hajvágást, festést és egyéb hajápolást biztosít a köztévé képernyős munkatársainak. Mármint a nőknek. A férfiaknak ugyanebből ugyanis alanyi jogon havi kettő jár.

A 24.hu korábbi cikkéből derül ki, hogy a közmédia ugyanazekért a feladatokért akkor is Rafai Attilának fizetett, amikor korábban még több cég kapta meg a sminkes, fodrász- és styling munkákat. Az online lap 2018. novemberének végén írta meg, hogy az MTVA a stylist, fodrász és sminkes szolgáltatásra egy 3 vállalkozásból álló konzorciummal kötött szerződést 12 hónapra úgy, hogy ezt kétszer hat hónappal meg lehetett hosszabbítani. A sminkért a fent említett Make-Up Team Kft., a képernyős megjelenésért a Styling Szolgáltató Kft. felelt, a fodrászokat Hair Team Kft. biztosította. Utóbbi cég is Rafaié volt, a Styling kft pedig azé a Magyar Eszteré, akivel Rafainak közös vállalkozása van. A 24.hu cikke szerint a megelőző, 2018-as évben is Rafai és a Rafai-Magyar páros cégei kapták a megbízást.