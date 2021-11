Ezekben a percekben menekültek tömegei vonulnak a négysávos belorusz autóúton a lengyel határ felé

Hétfőn reggel a fehérorosz erdőkben összegyűlt menekültek közül több százan – vagy akár ezren – indultak el a Bruzgi/Kuznica határátkelő felé. Egyes hírek szerint "elterjedt" közöttük, hogy a lengyelek a mai napon beengedik őket az országba. Az eseményekről készült videók egyre több helyen bukkannak fel a közösségi médiában, illetve a fehérorosz sajtóban. A belorusz hatóságokat korábban több alkalommal is azzal vádolták, hogy szervezetten szállítják a menekülteket a litván és a lengyel határra, hogy nyomást gyakoroljanak szomszédaikra, ők ezzel szemben azt állítják most is – a határőrség és a belügyminisztérium szólalt meg egyelőre az ügyben –, hogy a lengyelek szorítják vissza a határhoz az embereket. A határátkelő felé gyalogoló tömeget a beszámolók és a felvételek szerint fegyveres katonák kísérik.

A lengyel külügyminisztérium részéről időközben jelezték: attól tartanak, hogy a fehérorosz hatóságok által támogatott akció súlyos áldozatokhoz vezethet. A lengyel kormány délután 1 órakor válságtanácskozást tart a történtek miatt.