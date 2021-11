Demeter Szilárd: Parti Nagy Lajos legújabb szépirodalmi alkotásai szarok

Demeter Szilárd az Origóban megjelent írásával reagált a Telex vele készített interjújára, amiben a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, a nemzeti könyvtár, a magyar könyvszakma és irodalmi közgyűjtemények integrált fejlesztéséért felelős miniszteri biztos azt nyilatkozta, hogy a kortárs magyar irodalom 80 százalékát kukázná.

Demeter Szilárd Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Demeter most azt írja, a Telex azt már nem vágta be a videóba, hogy a fentiekhez hozzátette, „éppen ezért nem szeretek tartalmi döntéseket hozni, mert nem az én ízlésítéletem a mérvadó”. Most azt írta, egyetlen szerzőt nevesített „negatív összefüggésben”. „Nem az a bajom Parti Nagy Lajossal, amiket a hvg.hu-ra vagy bárhová ír, szólás- és véleményszabadság van. Hanem az a bajom Parti Nagy Lajossal, hogy a legújabb szépirodalmi alkotásai nem ütik meg az írói, költői nagyságának szintjét, szerintem szarok.” Szerinte „önmagában ezzel sem lenne baj, mindenki azt és úgy ír, ahogy akar, vagy éppenséggel kiszakad belőle”. Demeter megjegyzi, hogy Parti Nagy Lajos a Digitális Irodalmi Akadémia tagjaként életműve miatt havi apanázst kap, vagyis „a magyar adófizetőknek eddig közel 90 millió forintjába került az, hogy Parti Nagy Lajos eddigi irodalmi munkásságát jelentős magyar szerzőként másolásvédetten közzétesszük”.

Szerinte „90 millió forint sok pénz”, és örülne, „ha ezért a pénzért a nagyrabecsült kortárs magyar írók könyvei által elébb menne a világ”. Úgy gondolja, „nem alanyi jogon jár az ösztöndíj”, és „jó lenne, ha adnánk a minőségre is”.