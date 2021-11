November 22. után Sinopharmmal is lehet az Egyesült Királyságba utazni

Nagy-Britanniában november 22-től a beutazáskor elfogadják azokat a vakcinákat is, amik szerepelnek az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vészhelyzeti listáján, így a Sinopharmot is, írja a Telex a hivatalos kormányzati oldalon publikált közleményre hivatkozva.

Fotó: DANIEL SORABJI/AFP

A Sinopharm mellett a Sinovac és a Covaxin oltásokat is elfogadják, ahogy elfogadták eddig az AstraZeneca, a Pfizer/BioNTech, a Moderna és a Janssen vakcináit. A Szputnyik nem szerepel a listán.

A beutazás feltételeként a második oltás után 14 napnak kell eltelnie.