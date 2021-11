Öt évet kaptak a badacsonyi borász támadói

Öt év hat hónap, valamint öt év börtönbüntetésre ítélte a Veszprémi Törvényszék nem jogerősen azt a két férfit, akik 2018-ban Badacsonyban bántalmaztak egy borászt, aki a helyszínen meghalt, írja az MTI. Az elsőfokon eljáró bíróság az elsőrendű vádlottat társtettesként elkövetett halált okozó testi sértésben és garázdaságban, valamint ittas állapotban elkövetett járművezetés miatt mondta ki bűnösnek. A másodrendű vádlott társtettesként elkövetett halált okozó testi sértés és garázdaság miatt öt év börtönbüntetést kapott. A bírói indoklás szerint

a borász bántalmazása áttételesen és közvetetten volt kapcsolatban halálával. A számára is ismeretlen szívbetegséggel rendelkező férfit 12 kis és közepes erejű ütés érte, és ezek, valamint a pszichés stressz is hozzájárultak a halálát okozó keringési rendellenességhez.

A szemtanúk akkor arról számoltak be, hogy egy fiatal társaság beszélgetett egy parkolóban, amikor egy autó be akart hajtani a behajtani tilos tábla ellenére, és éppen oda akart állni, ahol a társaság állt. Vita lett, majd az autóban ülő két nagydarab férfi kiszállt, és a társaság egyik tagját nagyon durván ütni kezdték, szemtanúk szerint még a földön is rugdosták. Amikor már nem mozdult a borász, a két férfi el akart hajtani, de a biztonságiak megpróbálták megállítani őket. Végül nekihajtottak egy oszlopnak, majd az árokban álltak meg. A rendőrök kiérkezéséig a biztonságiak tartották őket ott. A járókelők között egy orvos és egy ápoló is volt, megpróbálták újraéleszteni a földön fekvő áldozatot, de sem nekik, sem az elég soká megérkező mentősöknek nem sikerült megmenteni a borászt.