Karácsony Gergely: Most legyen nagy a szátok!

"A Városháza el nem adása körüli műbalhé egyetlen pozitív hatása, hogy bevezetett egy sajátos mértékegységet, amivel a kormány aljasságait érzékeltetni lehet" – írja Facebook-posztjában a főpolgármester. Karácsony Gergely közli: "A Belügyminisztériumban ma a tiltakozás ellenére közölték az önkormányzati szövetségekkel, hogy jövőre is megfelezik a főváros egyedüli jelentős saját bevételét jelentő iparűzési adót." A főpolgármester szerint a vidéki nagyvárosokat vagy kompenzálják, vagy nem, "de a főváros és a kerületek ne is álmodjanak ilyenről". Karácsony számításai szerint idén és jövőre csak ez az intézkedés nagyjából annyi pénzt vesz ki a Fővárosi Önkormányzat és a kerületek költségvetéséből, amennyit állítólag a Városháza ér, azaz közel 40 milliárd forintot. "Nem a Városháza el nem adása a botrány, hanem ez! – fogalmaz a politikus. – Kíváncsian várom, hogy a város értékeinek elkótyavetyélésétől minden alap nélkül rettegő Fidesz pártkatonák most felemelik-e szavukat az ellen, hogy a kormányuk folytatja a nemzet fővárosának politikai célú kivéreztetését. Most legyen nagy a szátok!"