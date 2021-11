Népszava: az Országos Kórházi Főigazgatóság utasította a kórházakat, hogy halasszák el a műtéteket

Az Operatív Törzs hétfőn még csak arról tájékoztatott, hogy a koronavírus miatt lehet, hogy ismét operációkat kell elhalasztani, de a Népszava birtokába került Takács Péter, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettesének vasárnapi levele, amiben utasítja a centrumkórházak vezetőit, hogy halasszák el az operációkat.

„A COVID kapacitások bővítéséhez szükség lehet az elektív (tervezhető) ellátások (műtétek és fekvőbeteg-ellátások) korlátozására, hogy megfelelő mennyiségű humánerőforrás álljon rendelkezésre a COVID osztályokon” - írja Takács.



Pontosabban:

„Lehetőség szerint a műtétre már befektetett betegek esetében a beavatkozások még történjenek meg, senkit ne küldjünk haza, ha már az osztályra felvettük! A be nem fektetett, de műtéti halasztás miatt érintett betegek megkeresése történjék empatikusan: kellő rutinnal rendelkező kollégák, megfelelő hangvétellel rendezzék a lemondásokat. Elsősorban az anesztéziát igénylő tervezett beavatkozások korlátozhatók, az anesztézia nélkül végezhető műtétek (pl. szemészet) megtartására törekedni kell. A daganatos megbetegedéssel összefüggő és sürgősségi (a kezelés elmaradása potenciálisan életveszélyt vagy maradandó egészségkárosodást okozhat) beavatkozások továbbra is korlátozás nélkül biztosítandók!” - olvasható a levélben.



A levél arra is kitér, hogy az intézmények ágyainak 20 százalékát kell felszabadítani úgy, hogy abból minden tizedik lélegeztetésre, illetve intenzív ellátásra is alkalmas legyen. Az ágyfelszabadítás a jelenlegi covid-ellátó kapacitásnál 67 százalékos növekedést jelent, ezen belül az intenzív ágyak számát 44 százalékkal kell bővíteni. A levél azt is megszabja, hogy az egyes megyékben hány helyet kell felszabadítani, a kórházak közötti eloszlásról viszont csütörtökig várják a vezetők javaslatait.