Terrorizmussal és lázadással vádolják a Mianmarban elfogott amerikai újságírót

Terrorizmussal és lázadással vádolták meg Mianmarban a junta által májusban őrizetbe vett amerikai újságírót, Danny Fenstert, közölte szerdán az ügyvédje, Tan Zau Aung.

Terrorizmusért akár életfogytiglani börtönbüntetés is kiszabható Mianmarban. A 37 éves amerikai újságíró ellen korábban rémhírterjesztés és a bevándorlási törvények megsértése miatt is vádat emeltek Mianmarban. Az újabb vádat néhány nappal azután emelték az újságíró ellen, hogy Mianmarban tárgyalt a juntát vezető Min Aung Hlainggal az Egyesült Államok volt ENSZ-nagykövete, Bill Richardszon, aki túsztárgyalóként több amerikai fogoly elengedésében is közreműködött világszerte. A mianmari hadsereg ugyanakkor arról tájékoztatott, hogy a tárgyalásokon a koronavírus elleni vakcinák szállításáról és orvosi berendezésekről volt szó.

Danny Fenster Fotó: -/AFP

Fenster a Frontier Myanmar című független hírportál amerikai főszerkesztője. Május 24-én, a februári katonai puccs okozta káosz idején fogták el a ranguni repülőtéren, ahonnan Kuala Lumpur érintésével az Egyesült Államokba indult volna a családjához. Fenstert azóta egy ranguni börtönben tartják fogva, óvadékkérelmét elutasították.

Mianmarban a hadsereg február 1-én, a parlament megalakulása előtt pár órával vette át a hatalmat, letartóztatta az ország de facto vezetőjét, a Nobel-békedíjas Aung Szan Szú Kjít és az általa vezetett kormányzó Nemzeti Liga a Demokráciáért (NLD) párt számos politikusát. A hadsereg azzal indokolta a puccsot, hogy a kormány nem vette figyelembe a novemberi választással kapcsolatos panaszaikat. A választást toronymagasan az NLD nyerte.

A Politikai Foglyokat Támogató Szövetség (AAPP) jogvédő szervezet szerint az államcsíny óta több mint ezerkétszáz, jórészt a juntával szembeszegülő civilt ölt meg a karhatalom, és több mint hétezren kerültek börtönbe. A katonai puccs és a hadsereg durva fellépése széles körű nemzetközi tiltakozást váltott ki. (MTI)