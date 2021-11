Eszkalálódik a helyzet a lengyel határon, katonai konfliktust, illetve a gázcsapok elzárását emlegetik

Katonai konfliktussá fajulhat a belarusz határon kialakult menekültválság, fejezték ki csütörtökön aggályaikat a Belarusszal szomszédos EU-tagállamok, Lengyelország, Lettország és Litvánia. A három ország hibrid támadásként értékeli a kialakult helyzetet, amivel Belarusz szándékosan próbál zavart kelteni. A helyzet szerintük súlyos, és már egész Európa biztonságát fenyegeti, jelentette a Reuters.

Lengyel katonák a drótakadályon túl, a kép előterében a belarusz-lengyel határon táborozó menekülők. Fotó: RAMIL NASIBULIN/AFP

A három ország szerint Belarusz akciója "növeli a súlyos incidensekhez vezető provokációk esélyét, amelyek akár fegyveres konfliktusba is torkollhatnak".

A lengyel hatóságok tájékoztatása szerint csütörtök virradóra a határon feltorlódott menekültek egy kisebb csoportja farönkökkel igyekezett utat törni magának a határon kifeszített drótakadályokon át. Összecsaptak a határ túloldalán várakozó lengyel rendőrökkel is, akiket kövekkel és faágakkal dobáltak.

A kialakult helyzetre tekintettel az Európai Unió újabb szankciók bevezetését fontolgatja. Lapértesülések szerint a szankciók egyik célpontja az orosz állami légitársaság, az Aeroflot lehet, ami az uniós illetékesek szerint részt vesz a menekülők szállításában a Közel-Keletről Belaruszba. Az Aeroflot a Moscow Times beszámolója szerint tagadja, hogy részt venne a menekülők szállításában.

Az MTI tudósítása szerint az uniós szankció-fenyegetésekre válaszul Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök maga is fenyegetőzésbe kezdett. "Mi fűtjük Európát, de azzal fenyeget bennünket, hogy lezárja a velünk közös határát. És mi van, ha mi pedig a gázszállítást állítjuk le? Ezért azt ajánlom a lengyel és litván vezetőknek, valamint a többi meggondolatlan embernek, hogy gondolkodjon, mielőtt beszél" - jelentette ki. Oroszországból Belaruszon és Lengyelországon át vezet Németországba a Jamal gázvezeték. Ennek a szállítási útvonalnak a jelentősége sokat csökkent az Északi Áramlat I. vezeték megnyitása óta, de valóban érkezik ezen át is gáz az EU-ba, igaz, október 1. óta először most szerdán jött rajta bármennyi gáz. Ha Belarusz el is zárná a vezetéket, az oroszok elvben pótolni tudják a kieső mennyiséget az Északi Áramlaton keresztül. Amennyiben ezt mégse tennék, akkor a belarusz blokád okozhat fennakadásokat az európai gázellátásban.