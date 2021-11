Négy év után fogtak el egy személyiségtolvaj ukrán nőt, jelentette a BRFK Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya. Az ukrán nőt, aki 2017-ben más, magyar állampolgárságot szerzett személyek adatait felhasználva jutott magyar útlevélhez, Lengyelországban fogták el és adták át a magyar hatóságoknak.

A Lengyelországban elfogott ukrán személyiségtolvaj már a magyar rendőrök őrizetében. Fotó: Magyar Rendőrség - közkincs

A BRFK közleménye szerint a nyomozás még 2017-ben indult, amikor kiderült, hogy egy magyar okmányirodai ügyintéző segítségével több külföldi is más, magyar állampolgárságot szerzett személyek adatait használva jutott érvényes magyar úti okmányokhoz. Tájékoztatásuk szerint azóta sorra buktak le a személyiségtolvajok, köztük a most elfogott 48 éves ukrán nő is, aki 2017. március 27-én a II. kerületi kormányhivatalban szerezte meg az útlevelet úgy, hogy az ügyintéző a fényképe mellé valótlan adatokat rögzített a közhiteles nyilvántartásba. A csalásban közreműködő kormányhivatalnokot már 2017-ben gyanúsítottként hallgatták ki.

A most elfogott ukrán nő elfogását nehezítette, hogy a bűncselekmény jellegéből fakadóan a magyar hatóságok sem ismerték valós személyazonosságát, így a körözést a fényképe és a hamis személyi adatai alapján adhatták csak ki. Idővel az Interpol közreműködésével sikerült megállapítani valós személyazonosságát, így a lengyel hatóságoknak idén szeptember 24-én végül sikerült elfogniuk, majd kiadniuk a magyar hatóságoknak.

Az ukrán nőt most közokirat-hamisítással gyanúsítják. A rendőrségen azt vallotta, hogy az útlevélért tízezer eurót fizetett. (Via Police.hu)