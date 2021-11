Tíz hónapos lánya megerőszakolásával fenyegették meg az indiai krikettválogatott csapatkapitányát

Őrizetbe vettek egy férfit az indiai Hyderabadban, mert a gyanú szerint nemi erőszakkal fenyegette meg Virat Kohli, az indiai krikettválogatott csapatkapitányának tíz hónapos kislányát. A torna esélyesének tartott indiai krikettválogatott messze alulmúlta a várakozásokat a most zajló T20-as (ez a krikett rövidített, öt nap helyett csak pár órán át tartó változatának a neve) világkupán.

Virat Kohli, az indiai krikettválogatott csapatkapitánya. Fotó: AAMIR QURESHI/AFP

A krikett a világnak azon a táján nemzeti ügy, ezt jól jellemzi, hogy miután India vereséget szenvedett Pakisztántól, Indiában több muszlimot is őrizetbe vettek, mert ünnepelni merték Pakisztán győzelmét (a brit gyarmati India függetlenné válásakor a gyarmati ország két részre, a muszlim többségű Pakisztánra és a hindu többségű Indiára szakadt, az Indiában maradt muszlimok gyakran a szomszédos Pakisztánnal szimpatizálnak inkább).

A vereség után az indiai kommentelők kegyetlen trollkodásba kezdtek. Legfőbb célpontjuk a válogatott egyetlen muszlim játékosa, Mohammed Shami volt, aki a trollok szerint szándékosan engedte Pakisztánt pontokat szerezni. Kohli azután vált a céltáblájukká, hogy nyilvánosan is kiállt Shami mellett, és "gerincteleneknek" nevezte a csapattársát gyalázó kommentelőket.

A trollok ezután Kohlira és saját jogán is híresség nejére, a bollywoodi sztár Anushka Sharmára is rászálltak. Sharmának már korábban is kijutott a jóból, a trollok szinte mindig megtalálják, amikor a válogatott a vártnál gyengébben játszik.

Kohli nejével, a híres bollywoodi színésznővel, Anushka Sharmával 2019 januárjában, egy Ausztrália elleni meccs megnyerése után. Fotó: DAVID GRAY/AFP

A BBC beszámolója szerint az indiai hatóságok ugyan rendkívül ritkán lépnek fel az efféle trollkodással szemben - talán ezért is általános jelenség a nők erőszakkal fenyegetése a közösségi médiában -, most a tíz hónapos gyermeket ért fenyegetést vizsgálni kezdték, miután Kohli menedzsere feljelentést tett a névtelen gyalázkodó ellen.

A sajtójelentések szerint a hatóságok egy 23 éves férfit azonosítottak a fenyegetőként. A fiatal mérnök Hyderabadban él. A BBC beszámolója szerint a troll, miután elterjedt a fenyegetéséről készült képernyőfotó, megváltoztatta Twitter-becenevét, és igyekezett úgy tenni, mintha pakisztáni volna. (Via BBC)