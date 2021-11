3000 kilométerre vetődött otthonától a ritka pingvin, Új-Zélandon találták meg

Egy ritka, antarktiszi Adélie-pingvin tűnt fel egy új-zélandi tengerparton, Christchurch-től délre. Az állatot egy Harry Singh nevű helyi férfi szúrta ki a parton, először azt hitte, csak valami szőrmók, ugyanis a pingvin sokáig egyáltalán nem mozdult. A megtaláló beszámolója szerint úgy tűnt, az állat kimerült és eltévedt.

„Nem akartam, hogy egy kutya vagy egy macska gyomrában végezze” - mondta Singh arról, miért hívta az állatvédőket.

Így került az ügy Thomas Stracke elé, aki már 10 éve pingvinekkel foglalkozik Új-Zéland Déli-szigetén. Stracke megdöbbent, amikor rájött, hogy egy Adélie-pingvinről van szó, ez a faj ugyanis kizárólag az Antarktiszon él, kb. 3000 kilométert kellett utaznia ahhoz, hogy Új-Zéland Déli-szigetén tűnjön fel.

Rövidesen be is gyűjtötték az állatot, amiről kiderült, hogy kissé kiszáradt, és a tömege is elmarad a fajára jellemző átlagértéktől. A pingvint egy közeli félsziget védett partszakaszára szállították gyógyulni, itt ugyanis nincsenek kutyák, így zavartalan lesz az állat felépülése.

Ez a harmadik alkalom, hogy Új-Zélandon Adélie-pingvint láttak, eddig csak 1962-ben és 1993-ban történt ilyen. Philip Seddon professzor, az Ontago Egyetem zoológusa azt mondta a BBC-nek, ha a jövőben egyre gyakrabban bukkannak fel ilyen pingvinek a szigetországban, az azt jelzi, hogy valami alapvetően megváltozott a környező vizekben, és minél hamarabb rá kellene jönnünk, mi az. (BBC)