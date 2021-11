Csányi: Azokat, akik nagy büntetést hoznak a szurkolótársaik és a szövetség nyakára, örökre ki fogjuk tiltani a futballpályákról

Csányi Sándor nagyinterjút adott a Portfoliónak. Egyebek mellett válaszolt benne Bige László vádjaira, melyekben Bige azzal vádolta az OTP vezetőjét, hogy ő áll az ellene indult hadjárat mögött.

„Természetesen semmilyen alapja nincs a felém megfogalmazott vádaknak. Bige úr már korábban is megpróbált besározni, azt híresztelte, hogy az OTP azért mondta fel 2008-ban a hiteleit, mert meg akartuk szerezni a műtrágyagyárát. Többször kértük hivatalos levélben, hogy hatalmazzon fel bennünket az ügyre vonatkozó banki információk nyilvánosságra hozatalára, amelyekből kiderül, hogy valódi, szerződéses oka volt a hitel felmondásának. Soha nem járult hozzá. Tudatosan, mert így bármit mondhatott, mi pedig nem tudtunk érdemben válaszolni, ugyanis banktitkot sértettünk volna. Szerencsére beperelte az OTP-t ebben az ügyben, 25 milliárd forintot követelt, a bíróság azonban jogerősen kimondta, hogy alaptalan az igénye, azaz jó okkal és jogszerűen mondtuk fel ezeket a szerződéseket.”

Az interjúból kiderült az is, hogy Csányinak jó a viszonya Mészáros Lőrinccel, és örül, hogy az ország leggazdagabb embere is egyre többet fektet a mezőgazdaságba, Csányi szerint ez is azt igazolja, hogy az ő befektetései is helyesek voltak. A Mészáros-féle mezőgazdasági integráció azonban meglepte, szerinte ugyanis ez nyílt kihívás a KITE-vel szemben.

„Eddig is voltak már hasonló próbálkozások, azok az integrációk sikertelenek voltak. Bár jó a kapcsolatom Mészáros Lőrinccel, azt kívánom, hogy ez is sikertelen legyen”

- mondta.

A magyar válogatott nemzetközi meccsei ellen bevezetett szankciók miatt az MLSZ elnöke keményebb fellépési ígért a szélsőjobboldali, rasszista drukkerekkel szemben.

„...egy stadionban hangfelvételt készíteni, bizonyítani, hogy ki mit mondott, nagyon nehéz, de azt jól lehet látni, hogy ki dobál, ki provokálja majommozdulatokkal a játékosokat stb. Egyeztettünk az adatvédelmi biztos hivatalával, hogy megfelelő módon végezzük a rendbontók azonosítást, és azokat, akik nagy büntetést hoznak a szurkolótársaik és a szövetség nyakára, örökre ki fogjuk tiltani a futballpályákról. Amíg ezt nem tudjuk megoldani, addig az is felmerült, hogy esetleg be kellene zárnunk a B-közepet, annak ellenére, hogy ott is nagyon sok olyan szurkoló van, aki teljesen elfogadható módon viselkedik, és sokat tesz hozzá a stadion hangulatához, a csapat támogatásához. De még mindig kisebb veszteség lenne, mintha 65 ezer szék lenne üres a Puskás Arénában.”

A szurkolók jobb azonosítása érdekében a vénaszkenner felszerelése is felmerült a stadionokban.

A vb-selejtezőkön mutatott rossz magyar teljesítmény ellenére az MLSZ nem tervezi meneszteni Marco Rossi szövetségi kapitányt, Csányi bízik benne, hogy Rossi kitölti 2025-ig szóló szerződését, és utána esetleg hosszabbítani is tudnak.

Az MLSZ elnöke szerint gondolkodnak azon is, hogy csökkentik az NB2 csapatszámát és növelik az NB1-ét, ezzel ellensúlyozva, hogy sok vidéki nagyváros nagy múltú csapatai játszanak most az NB2-ben, miközben az NB1 tele van fővárosi csapatokkal és felfújt vidéki kisvárosok, valamint falvak csapataival, ráadásul az élvonalban rengeteg a külföldi játékos.