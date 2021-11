Origo: Tavasz van

Tavasz van. Ez majdnem hivatalos.

Éppen egy terjedelmes, két részre osztott Oszvald Marika-nagyinterjú a vezető anyag ugyanis az Origón. Maga a beszélgetés klasszikus színészinterjú, családi háttérrel, anekdotákkal és színházi sztorikkal.

A kezdete ugyanakkor némileg váratlan. A nyitókérdés még nem az, hiszen így hangzik:

Tavaly, a járvány miatt bevezetett első korlátozások idején is megszólalt egy interjúban. Elmondta: átérzi a helyzetet, de legalább jut ideje mindenre, amire a napi „hajtás" idején kevesebb akadt. Az önt jellemző megnyugtató derűvel nyilatkozott. Derűje töretlen?

A válasz azonban elgondolkodtató:

"Igen, és továbbra is el tudom foglalni magam. Mindig akad munka a házban és a ház körül. Tegnap például leszedtem a függönyöket, amelyeket kimostam, kivasaltam, majd a bútorokat is megtisztítottam. Tavasz van, kezdhetek kertészkedni is, elsőként palántázni fogok. Persze gyakran főzőcskézek is. Mindemellett online próbálok, szöveget tanulok."