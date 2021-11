Orbán: A legjobb korban vagyok. Amíg bírom, csinálom

Megszokott showhangulatban zajlott le vasárnap a Fidesz 29. kongresszusa, amit konferansziéként Koncz Zsófia és Zsigó Róbert képviselők celebráltak a X. kerületi Hungexpo épületegyüttesében.



Ahogy két évvel ezelőtt, most is gigantikus LED-fal előtt mondták el beszédeiket a prominensek, a fellépők sora viszont valamelyest átalakult - Rogán Antal, Lázár János vagy Szájer József, akik éveken keresztül elengedhetetlen kellékei voltak az alkalmaknak, különböző okból már nem léptek fel a színpadra, helyettük az új Fidesz-generáció mutatta meg magát Illés Boglárkától Dömötör Csabán át Varga Juditig.

A legbeszédesebb pillanatai a kongresszusnak - leszámítva persze az alelnökök és az elnök ellenszavazat nélkül történt megszavazását - azok voltak, amikor az épp színpadra lépő szónok köszöntötte a miniszterelnököt, jóllehet Orbán csak a délutáni beszéd előtt érkezett a helyszínre.

Ami érthető, mert a közel öt órán keresztül zajló beszédek elég alacsony intellektuális szinten szálltak - a menetrend szerinti rezsizés és migránsozáson túl a felszólalók különbséget leginkább csak abban mutattak, hogy Karácsony Gergelyt vagy Márki-Zay Pétert pocskondiázták épp.

Egyedül Kovács Péter XVI. kerületi fideszes polgármester tudott váratlant húzni, aki sürgette a pártközpontot: mielőbb mondják meg nekik, mit kell válaszolniuk egy-egy kellemetlenebb kérdésre, nehogy ezen múljon már a végső siker.

Orbán Viktor, a Fidesz újraválasztott elnöke, miniszterelnök a Fidesz 29. tisztújító kongresszusán Budapesten, a Hungexpón 2021. november 14-én Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A küldöttgyűlés végül 1061 szavazattal választotta meg elnöknek Orbánt. A régi-új pártelnök meglepő módon személyes mondandóval kezdte a beszédét, és feleségének, Lévai Anikónak mondott köszönetet, akitől elkérte magát újabb néhány évre a párt számára, és aki (spoiler) el is engedte.

„Több mint 35 éve csinálom, mindig velem voltál, akkor is, amikor nem érdemeltem meg. Köszönöm, köszönöm, Ani!”

Orbán valamiért úgy érezte, meg kell magyaráznia, miért kért mandátumot 17. alkalommal is a Fidesz elnöki posztjára - holott 16 alkalommal még kihívója sem volt. Így aztán méltatta az őt követő új generációt - név szerint említette Gulyás Gergelyt, Szijjártó Pétert, Varga Juditot és Novák Katalint -, majd megjegyezte, elsősorban azért vállalja az újabb küldetést

„mert úgy érzem, a legjobb korban vagyok.”

A tapsvihar csendesedését követő hatásszünet után persze hozzátette: „Jó, az azért kicsit nekem is gyanús, hogy eddig is mindig így éreztem.”

Orbán azzal folytatta, ami egyébként a jellemzően sajátjaihoz intézett kongresszusi beszédeiben visszatérő elem, hogy a Fidesz ugyan már nem fiatal párt, de küldetését még messze nem teljesítette be:

„úgy látom, az első 33 év, minden ami eddig történt, csak bemelegítés volt.”

A Fideszt a hűség, a hit és a bizalom pártjának, szenvedélyüknek pedig Magyarországot jelezte. Talán a legnagyobb ovációt akkor kapta, amikor kijelentette, hogy egészen addig a pályán lesz, ameddig ereje engedi:

„Amíg bírom, és amíg ti bírjátok, csinálni kell és csinálni is fogom.”

Nagyjából eddig tartott ki a kezdeti lendület, ezután az Orbántól megszokott történeti-geopolitikai kitekintéssel folytatódott a beszéd - kevés újdonsággal.

A miniszterelnök a 2010 óta eltelt kormányzati ciklusok eredményeit méltatta, köztük a munkahelyteremtést és a cigányok felzárkóztatását, és megemlítette az adósrabszolgaság megszüntetését, ami az idei rekordmagas államadóssági szint mellett meglepő fordulatként hatott. A Fidesz legfontosabb szövetségese a valóság, tette hozzá - szemben a liberálisokkal, akik eladnák a városházát, és unják a miniszterelnök-jelölti vitát. (Amit feltehetőleg maga is unhatott, mert 15 éve nem vállalt ilyesmit.)

Az orbáni versenyszemlélet jelent meg a beszéd következő szakaszában, amikor arról beszélt, hogy az adócsökkentésekkel, beruházásokkal, egyetemfejlesztéssel, a kutatás, az innováció, és a vidékfejlesztés támogatásával tíz év alatt Magyarország a világ legfejlettebb gazdaságai mögé. Hosszasan sorolta, hogy egyes népesedési, gazdasági- és exportmutatókban Magyarország hanyadik helyen áll a világ országai között. Van 183 olimpiai aranyunk. 12 természettudómányos Nobel-díjasunk - sorolta, mintha az ország jóléte azon múlna, ki mindenkit tudunk meghaladni az élet különböző területein.

Említett konkrétumokat is azért. Például hogy jelentős forrásokat bocsát a kormány a haderőfejlesztésre a következő tíz évben, 8000 autóbuszt cserélnek le, fellendítik a vasúti járműgyártást, megépítik a V0-ás vasúti gyűrűt, visszavásárolják a repteret, megépítik Paks2-t, és 2030-ig a villamosenergia 90%-át karbonmentesen állítja majd elő az ország.

Orbán szerint a járványok és népvándorlás korába lépünk, ezért legfontosabb a biztonság kérdése lesz a következő időszakban. A határvédelem fontosságáról és az újra fellendül illegális migrációról beszélt, és nem csak a lengyel-fehérorosz határkonfliktust emlegette, de az európai partoknál kikötő „Soros-féle NGO-k hajóit is.”

Orbán Viktor, a Fidesz újraválasztott elnöke, miniszterelnök beszédet mond a Fidesz 29. tisztújító kongresszusán Budapesten, a Hungexpón 2021. november 14-én Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A járvány elleni védekezésre rátérve köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak, ápolóknak, orvosoknak, katonáknak, rendőröknek és az államigazgatásban dolgozóknak. Új, vagy inkább rég nem használt elem volt viszont, hogy ismét oltásellenességgel vádolta meg az ellenzéket, amikor arra célzott, hogy a Brüsszelből támogatott hazai baloldal "sunyi módon támogatja az oltáselleneseket."

El is időzött kicsit az ellenzéknél, akik ezen túl meg akarják szüntetni a rezsicsökkentést, és nevet persze nem mondott, de utalt egy Márki-Zay Péter nyilatkozatra, amikor azt mondta: azt üzenik nekünk, hogy inkább fogyasszunk kevesebb vizet. Nevettetés következett:

„nem a zsemle kicsi, mondták Kádárék, hanem a pofátok nagy.”

Brüsszelt Orbán szerint meg kell reformálni, sőt, még az is kevés lehet - meg kell újítani mielőtt darabokra hullik, ezért támogatják a lengyeleket a teljes európai jobboldal újraszervezésében.

„Az apa férfi, az anya nő, a gyermekeinket pedig hagyják békén”

- mondta ezen a ponton, követte is a menetrend szerinti tapsorkán, majd utalt a klasszikus Brezsnyev-Honecker Fidesz-plakátra az 1990-es választás idejéből, rajta a szlogennel: "Tessék választani!" Ezzel együtt összességében a genderezés érezhetően kevésbé volt hangsúlyos elem ebben a beszédben, mint a rezsi vagy a migráció.

Aztán némi sorosozással rövidre zárt egy néhány hónapja újranyitott vitát a jobboldalon:

„Az unió el van rontva. De eszünk ágába sincs kilépni, ilyen könnyen nem fognak tudni megszabadulni tőlünk. Meg kell állítanunk a lopakodó egyesítést, ami az európai elit érdeke, nem az embereké, a bürokratáké, a vállalatoké. Ez Gyuri bácsi érdeke.”

Orbán Kína geopolitikai helyzetéről, a képmutató nyugati politikáról és a magyar Kína-politikát ért kritikákról értekezett hosszan - kicsit kényszeredettnek is tűnt; mintha feltétlenül szükségét érezné, hogy az egész világot megfejtse a Fidesz-tagság számára, és ne maradjon egyetlen olyan puzzle sem, ami nincs a helyén, vagy ami elmozdulhatott a két évvel ezelőtti utolsó küldöttgyűlés óta.

És újra és újra megpróbálta távlatból érzékeltetni, micsoda óriási erkölcsi és tudásbeli különbségek vannak a kormány és ellenzéke között.

A posztkommunistáknak és liberálisoknak is meg volt az esélyük, mondta, sőt volt hozzá kétharmaduk is, kaptak kétszer 4 év felhatalmazást 2002 és 2010 között. de nem tudtak élni a lehetőséggel. „Mi tudtunk. Erős, egységes párt, komoly vízió, lelkesedés, szenvedély kellett hozzá.” Szerinte az ő politikájukkal az is jól jár, aki nem rájuk szavaz, a baloldallal viszont az is rosszul jár, aki rájuk szavaz.

„Mindenkit a titok érdekel, hogyan lehet újra és újra kiérdemelni a bizalmat. Nincs semmi rejtély. Kitartás van és állhatatosság. Hány önjelölt üstököst láttunk már a túloldalon, és hogy szokták végezni? Korábban kell felkelnie annak aki át akarja verni a magyarokat.”

A végén lajstromszerűen felsorolta, mi mindennel fordulnak rá a választásra. Zakatol a gazdaság, mondta, és így olyasmik történnek majd, amiket még senki sem látott: 80 ezer forintos nyugdíjprémium, 13. havi nyugdíj kifizetése, fiatalok SZJA-eltörlése, 200 ezres minimálbér és 260 ezres garantált bérminimum, családoknak visszafizetjük a 2021-ben befizetett adójukat - sorolta tapsvihar közepette.

Orbán a békemenetre emlékeztette az egybegyűlteket, és megnyugtatott mindenkit, ha a munka el lesz végezve, akkor a diadal garantál: