Tavasszal összeolvad a Budapest Bank és az MKB

2022 tavaszán MKB Bank Nyrt. néven egyesül a Budapest Bank és az MKB, majd 2023-ban a Takarék Csoport csatlakozik a jogi fúzióhoz - közölte a Bankholding az MTI-vel hétfőn.

A közlemény szerint 2022. március 31-én egyesül két tagbank, a Budapest Bank és az MKB Bank, megteremtve a bankcsoport egységes működésének alapját. A fuzionált bankok átmenetileg MKB Bank Nyrt. néven folytatják működésüket. A Takarék Csoport 2023 második negyedévében csatlakozik az egyesült bankhoz, addig a Bankholding a három bank folyamatos működési harmonizációját irányítja. A fúzióra vonatkozó terveket a tulajdonosok december közepén hagyják jóvá.

Vida József, az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Bankholding Zrt. vezérigazgatója, dr. Lélfai Koppány, a Budapest Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója és dr. Balog Ádám, az MKB Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója (b-j) a befektetési és szindikátusi szerződés aláírása után Budapesten, 2020. október 30-án.

Az egyesülés nem jelent változást a bankcsoport tulajdonosi szerkezetében, a fúziós folyamatban résztvevő bankok tulajdonosa továbbra is a Magyar Bankholding Zrt. - rögzíti a közlemény. A Budapest Bank és az MKB Bank termékei és szolgáltatásai az eddig használt felületeken és módon továbbra is elérhetőek maradnak. A 2022. március végi fúziót követően az ügyfelek továbbra is a honos bankfiókokban intézhetik a banki ügyeket.



A tájékoztatás szerint a három bank összeolvadásából létrejövő óriásbank végleges márkanevét és arculatát 2023 elején tervezik bevezetni, ezek kidolgozása már folyamatban van. Az év végéig megvalósul az egységes szervezeti irányítási struktúra a Bankholdingban és tagbankjaiban. Az óriásbank két lépcsőben történő létrehozásáról szóló terv megvalósításához a bankcsoport tulajdonosainak jóváhagyása is szükséges, amely 2021. december 15-én várható.

A három tagbank integrációja - elsősorban annak komplexitása és mérete miatt - nemcsak Magyarországon, de a régió és a kontinens pénzügyi piacán is egyedülálló - írják. A közlemény hangsúlyozza:

a bankcsoport mérlegfőösszege alapján jelenleg is Magyarország második legnagyobb piaci szereplője. "Az óriásbank több szálon is kötődik Mészáros Lőrinchez: 48 százaléknyi tulajdonrésze van az MKB-ban, egyharmadát pedig egy szolnoki magánszemély tulajdonában lévő magántőkealap vette meg tavaly Mészáros üzlettársától, Szíjj Lászlótól. A Takarékbankot pedig az a Vida József irányítja, aki egyben a TV2 tulajdonosa is, és olyan régóta ismeri Mészáros Lőrincet, hogy még személyesen a felcsúti szakember kötötte be hozzájuk a gázt, szóval nem a tárgyaláson kellett bemutatkozniuk egymásnak.

Az OTP-val versenybe szállni képes nagybank létrehozása régóta napirenden van a kormányban és gazdasági köreiben, így nem meglepő, hogy a a Budapest Bank Zrt., az MKB Bank Nyrt. és a a Takarék Csoportot irányító MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. fúzióját tavaly decemberben nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítette a kormány. Ennek köszönhetően a manővert már versenyjogi akadályok sem zavarhatják meg, ugyanis ha a kormány nemzetstratégiai jelentőségűnek minősíti bizonyos vállalkozások összefonódását, akkor azt nem kell bejelenteniük a Gazdasági Versenyhivatalnak, ami így hatáskör hiányában meg sem vizsgálhatja a fúziót.