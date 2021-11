Tállai András bejelentette, hogy elkezdték ellenőrizni a benzinkutakat

A NAV hétfőn megkezdte a benzinkutak ellenőrzését, az első nap mérlege pozitív, egyetlen üzemeltető se követett el jogszabálysértést – erről tájékoztatta az MTI-t Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti ügyekért felelős államtitkára.

Tállai szerint a pénzügyőrökre „komoly és fontos feladat hárul”, miután a kormány november 15-étől a nem prémium benzin és a gázolaj literenkénti árát 480 forintos felső határral rögzítette, mert a legfrissebb vámhivatali adat alapján 1600 településen 2016 benzinkút üzemel, ezeket pedig mind ellenőrizniük kell.

Tállai azt is belengette, hogy szerdától nemcsak az árakat ellenőrzi a NAV a kutakon, de azt is, hogy megfelelő-e az üzemanyag minősége. Ezt mobillaborokkal vizsgálják majd. Tállai itt mindenkit emlékezetett arra, hogy „a szabályokat be nem tartó benzinkút üzemeltetői bírsággal, sőt ismételt jogsértés esetén üzletzárással is számolhatnak”. A NAV százezer forinttól hárommillió forintig terjedő bírságot szabhat ki, egy ismételt jogsértésnél pedig akár fél évre is bezárathatja a benzinkutat, aminek üzemeltetését ebben az esetben átveszi egy nyilvántartott szolgáltató.