Koronavírus: tartósan száz felett a napi halálozás

Napok óta tartósan száz felett a napi halálozás, most 131 új áldozata van a járványnak. Az elmúlt héten naponta átlagosan 128 covidos beteg halt meg.



Az elmúlt két hétben 158 magyar halott jutott egymillió lakosra, ami a hetedik legmagasabb szám Európában (ideértve az EU-t, Nagy-Britanniát, Ukrajnát és Szerbiát is). Svédország van a lista végén, ahol ez a szám: 6.

A kórházi terhelés továbbra is a második hullámot követi, egyhetes csúszással. Az elmúlt napokban valamelyest lassult a növekedés intenzitása, de sajnos úgy tűnik, ez inkább a halálozásnak tudható be. Most hatezren szorulnak ápolásra, a második hullám legrosszabb szakaszában nyolcezren voltak. Több mint 600-an vannak lélegeztetőgépen, ez már közelíti a második hullám csúcsát.

A fertőzés továbbra is nagyon erősen terjed, ezt mutatja, hogy minden negyedik teszt pozitív. Továbbra is Jász-Nagykun-Szolnokban azonosítják a legtöbb fertőzöttet lakosságarányosan, az elmúlt két hétben 2111-et százezer lakosra vetítve. Ez meghaladja a harmadik hullámban mért márciusi csúcsot, amit Somogy megye tartott 1799-cel.

Az első oltások száma csigalassúsággal növekszik, most naponta 3700-an adatják be a vakcinát olyanok, akik még egyetlen adagot sem kaptak. A harmadik dózisnál viszont erőteljesebb a növekedés, naponta 34 ezren jelentkeznek, ami több mint kétszerese a november eleji értéknek.

Címlapkép: MTI Fotószerkesztőség/Balázs Attila/MTI/MTVA