Hosszú Katinka koronavírusos

"Sajnos covidos lettem, így nem tudok versenyezni a hét végén Eindhovenben, meg egy ideig nem…Nagyon vigyázzatok magatokra és egymásra is, most ez a legfontosabb!" – írja közösségi oldalán a háromszoros olimpiai, kilencszeres világ- és tizenötszörös Európa-bajnok úszónő. Hosszú Katinka a tokiói olimpia után múlt héten versenyzett először a rövid pályás magyar bajnokságon. Nem sokkal korábban a magyar úszóválogatott több tagja is pozitív teszteket produkált a kazanyi rövid pályás Európa-bajnokságon, az olimpiai bajnok Milák Kristóf pedig egy éven belül másodszor is koronavírusos lett.