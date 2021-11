Szivárványos sisakban versenyzett Katarban Lewis Hamilton

Szivárványmintás sisakban versenyzett Lewis Hamilton a Forma1-es világbajnokság katari futamának időmérő edzésein. A hétszeres, egyben regnáló világbajnok a szabadedzés után képeket is posztolt sisakjáról a Twitteren, kommentárként annyit fűzve hozzájuk, hogy "Mellettetek állunk" (We stand together).

Hamilton lépése azonnal pozitív visszhangot kapott az LGBT-közösségben, írja a Guardian. Richard Morris brit autóversenyző, a Racing Pride jogvédő csoport alapítója például azt nyilatkozta, hogy Hamilton cselekedete "jól példázza, hogy a sport milyen platformot teremthet a befogadás értékeinek közvetítésére a világban".

Hamilton Katarban nem csupán az LGBT-közösség jogaiért, hanem általában az emberi jogokért is kiállt. Csütörtökön azt nyilatkozta, hogy emberi jogi kérdésekben Katar "az egyik legrosszabb a világnak ezen a részén".

Lewis Hamilton az időmérőn aratott győzelmét ünnepli szivárványszínű sisakjában a Forma1 világbajnokság katari futamán. Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

A Guardian beszámolója szerint Katart több aktivista csoport is bírálja a nőkkel és az LGBT-közösséggel szembeni diszkriminatív lépések miatt.

Hamilton a szivárványos sisakjában versenyezve szombaton meg is nyerte a katari futam időmérőjét, így az első rajthelyről indulhat a vasárnapi versenyen. A második pozícióból legnagyobb riválisa, a világbajnoki pontversenyt pillanatnyilag Hamilton előtt 14 ponttal vezető holland Max Verstappen indulhat. (Via The Guardian, MTI)