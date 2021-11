Tüntetőkre lőttek a rotterdami rendőrök a korlátozások elleni, erőszakossá vált tiltakozáson

Hét ember megsebesült péntek este Rotterdamban a járványügyi korlátozások elleni erőszakos tüntetésen, amikor a holland rendőrök tüzet nyitottak a tüntetőkre. A rendőrség szóvivője azt nyilatkozta a Reutersnek, hogy a rendőrök először figyelmeztető lövéseket adtak le, de amikor a helyzet életveszélyessé vált, rá is lőttek az őket kövekkel és tűzijátékokkal dobáló tüntetőkre. A tiltakozók előzőleg autókat gyújtottak fel, tűzijátékokat gyújtottak meg, kövekkel dobálták a rendőröket, tűzoltókat. A hatóságok húsz embert őrizetbe vettek.

A péntek esti tüntetés, még mielőtt elszabadult volna az erőszak. Fotó: KILLIAN LINDENBURG/AFP

Péntek este több százan gyűltek össze, hogy tiltakozzanak a kormány terve ellen amely szerint a durvuló járványhelyzet miatt csak védettsági igazolvánnyal lehet majd fedett szórakozóhelyekre belépni. A demonstráció erőszakossá vált, a tiltakozók autókat gyújtottak föl és kirakatokat törtek be. Emiatt a rendőség azonnal vészintézkedéseket vezetett be a városban, felszólította a lakosokat, hogy hagyják el az utcákat, a tüntetők ellen vízágyúkat és lovas rendőröket vetett be. Az ország más részeiből is vezényeltek Rotterdamba rendőröket. Az összecsapásokban rendőrök is megsebesültek. A dpa hírügynökség fotók alapján azt írta, hogy legalább egy meglőtt ember feküdt a földön.

Ahmed Aboutaleb rotterdami polgármester "erőszakorgiának" nevezte a történteket ésszigorúan elítélte az erőszakos tüntetőket. A kikötőváros vezetője emellett rendeletet adott ki arról, hogy tilos civileknek tartózkodni a tüntetés helyszínén, a központi és egy másik pályaudvaron. A vasúti közlekedést felfüggesztette a városban, ezt az intézkedést viszont reggel már feloldotta.

Fotó: ANP via AFP

Több holland politikus elítélte a Twitteren a történteket. Részben a rotterdami erőszak miatt az ügyvezető holland kormány szilveszterre is betiltotta a tűzijátékok, petárdák használatát az egész országban. Hollandia a múlt hétvégén három hétre újra bevezetett néhány járványügyi korlátozást, hogy lassítsa a koronavírus okozta fertőzés újbóli terjedését, de a napi fertőzések a világjárvány kezdete óta a legmagasabb szinten maradtak. (MTI, CNN, Al Jazeera).