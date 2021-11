A dunaföldvári Pannonia Bio kötelezővé teszi az oltást, de bónuszt is ad érte

„A védőoltás az egyetlen eszköz, amellyel biztonságban tudhatjuk egymást és a munkahelyünket” - írta a Portfoliónak küldött közleményében a dunaföldvári Pannonia Bio nevű bioüzemanyag-gyár vezérigazgatója, Pavel Kudriavtcev. A cég vezetése már teljesen átoltott, de a dolgozók átoltottságát alacsonynak ítélték, ezért elrendelték a kötelező oltást a vállalatnál. Az oltást bónuszokkal is igyekeznek vonzóbbá tenni.

Nettó 175 ezer forint bónuszt fizet a cég az első vakcinadózis után, és még nettó 175 ezer forint bónuszt fizetnek a második adag oltásért, amelyet az első oltás utáni előírt időn belül adnak be. Azok, akik már korábban felvették a két oltást, nettó 360 ezer forintos bónuszt kaphatnak a harmadik, emlékeztető oltás felvételéért. Ez abban az esetben is jár, ha valaki már korábban megkapta azt, vagy január elsejéig veszi fel a harmadik dózist és azoknak is, akik ezt követően, az előírt legrövidebb időn belül veszik fel a harmadik adagot.

A cég közleménye szerint a maximálisan elérhető bónusz összege nettó 360 ezer forint, a pénzt az oltási igazolás bemutatása után utalják.

Akik január elsejéig nem veszik fel az oltást, azokat fizetés nélküli szabadságra küldik. A rendelkezések alól mentesülnek, akik egészségügyi papírral igazolják, hogy az oltást különböző egészségügyi okokból kifolyólag nem vehetik fel. (Portfolió)