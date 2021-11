A Semmelweis Egyetem rektorhelyettese bízik benne, hogy még idén megkezdhetik az 5 és 11 éves kor közötti gyerekek oltását

A mostani járványhelyzetben több a pozitív koronavírusos eset a gyerekek között is, jóval többen kerülnek kórházba, mint a második vagy a harmadik hullám idején, ezért is várják, hogy elkezdhessék oltani az 5-11 évesig tartó korosztályt - mondta Szabó Attila, a Semmelweis Egyetem rektorhelyettese az ATV-nek. Szabó szerint éppen ezért „napokon belül eljöhet az a pillanat, hogy Európában, illetve hazánkban is ezt engedélyezik, és onnantól kezdve nem lesz semmi akadálya ezen korosztály oltásának. Mi már nagyon készülünk rá. Sokan kérdeznek is engem, hogy ez mikor várható, én bízom benne, hogy még az idén el tud indulni a gyerekeknek az oltása.”

A rektorhelyettest kérdezték arról is, nem segítene-e tudatosítani az emberekben a koronavírus veszélyeit, ha a sajtót beengednék a kórházakba, de Szabó szerint gondolni kell a betegek személyiségi jogaira is, ezért szerinte „nem az a jó megoldás, ha bemennek a stábok” a kórházakba. Azt ugyanakkor elismerte, hogy „a sokkoló képek” talán növelhetnék az oltási hajlandóságot.