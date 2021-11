Arctic Monkeys és Dua Lipa is lesz a jövő évi Szigeten

A járvány miatt két évnyi kényszerszünet után, 2022-ben a tervek szerint újra lesz Sziget Fesztivál, és kedden be is jelentették az első fellépőket: a legnagyobb nevek ismerősek, az Arctic Monkeys, a Kings of Leon és Dua Lipa is játszott már korábbi Szigeten.

Mellettük jön még a Caribou, a Bastille, Princess Nokia és Yung Lean, az Ice Age vagy John Talabot, hogy csak párat emeljünk ki a most bejelentett 42 név közül. A fesztivál a tervek szerint jövőre augusztus 10-e és 15-e között lesz majd a szokott helyszínen.