A budapesti szállodások és az MNB profitálhat a gyenge forintból, a lakáshitelesek viszont bajban vannak

Amikor írni kezdtem ezt a cikket, 371,5 forintos szinten állt az euró árfolyama, és gyengülőben volt. Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője szerint nem lehet megjósolni, hogy hol lehet az árfolyam teteje.

Talán 375 forintnál. Egyszer csak kifullad a folyamat. A nemzetközi helyzettől függ. A dollár és a svájci frank erősödik, ilyenkor nagy a kockázatkerülés

– mondta lapunknak az elemző.

De ki örül a gyenge forintnak, és ki figyelheti aggódva a nemzetközi helyzetet?

A legnagyobb nyertesek egyike a Magyar Nemzeti Bank lehet. Tavaly 255 milliárd forint nyereséget ért el a jegybank, a profit szinte teljes mértékben a devizaárfolyamon elkönyvelt nyereségnek, vagyis a forint gyengülésének volt köszönhető. Semmi akadálya annak, hogy ez 2021-ben is megismétlődjön. Az MNB devizatartaléka ráadásul tovább hízott 2020 óta: tavaly novemberben 32,5 milliárd euró volt, most 37,5 milliárd. Ezt bármikor leválthatja forintra, a nyereségét pedig vagy megtartja magának, vagy az államadósság csökkentésére is fordíthatja.

Nem sír túl hangosan a kormány sem. Varga Mihály pénzügyminiszter a Világgazdaságban írt arról, hogy a magas inflációt a gyenge forint is okozza. A magas infláció miatt egyelőre a lakossági fogyasztás nem esett vissza érdemben, a kormány adópolitikája pedig jellemzően nem a munkát és a jövedelmeket, hanem a fogyasztást terheli. Magyarán: a gyenge forint inflációt okoz, így pedig nő az állam áfabevétele. Ez látszik is az Államkincstár kimutatásain.

Jól járnak a gyenge forinttal az exportőrök, például az autógyárak vagy a gyógyszeripari és élelmiszeripari szereplők. Ők jellemzően multik, nem a hazai kkv-szektor soraiból kerülnek ki.

Nagyon jó a gyenge forint a turizmusnak is, mert olcsó célpont Magyarország. Szállodaipari forrásunk szerint a nyár és az ősz biztató volt Budapesten, a novemberi és decemberi időszakra is relatíve sok a foglalás, tehát a gyenge forinttal jól kerestek volna a külföldieket fogadó budapesti és vidéki szállások, éttermek is, de a koronavírus-járvány negyedik hulláma miatt szaporodnak a lemondások, így bizonytalan lett ez a bevétel.

Nyaralók a Balatonnál 2020 augusztusában Fotó: Michal Fludra/NurPhoto via AFP

Kik járnak rosszul?

Alapvetően a lakosság. Mivel a televíziótól a banánig minden import, ezért az importőrnek a gyenge forintból kell behoznia a terméket. A költséget áremeléssel a fogyasztóra hárítja tovább – drágább lesz a banán –, vagy az importőr nyeresége csökken.

Aggódhatnak a változó kamatozású forinthitelesek százezrei is. Mivel a gyenge forint is okozza a magas inflációt, ezért a jegybank töretlen kamatemelési ciklusa drágítja a hiteleket. Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője szerint ez fél éven belül látszódni fog a törlesztőrészletekben is, éves szinten akár 70-100 ezer forint pluszkiadást okozva a lakáshiteleseknek.

A koronavírus-járvány miatt eleve nem túl jó ötlet most utazgatni, de a gyenge forint következtében még drágább lenne egy nyugat-európai kiruccanás.

Jó hír viszont, hogy a török líra a forintnál is jobban gyengül, így egy törökországi utazás most kifejezetten jutányos.