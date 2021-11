Tízek várták Dallasban ifj. John F. Kennedy második eljövetelét

Tucatjával gyülekeztek hétfőn, John F. Kennedy elnök halálának 58. évfordulóján Dallasban, az elnök elleni merénylet helyszínén a QAnon-összeesküvéselmélet hívei annak reményében, hogy a mozgalomban afféle messiásnak tartott, 1999-ben egy repülőbalesetben elhunyt ifj. John F. Kennedy a mennyből alászállva megjelenjen előttük.

Csalódniuk kellett, ráadásul nem is először: JFK Jr. nem jött el közéjük. A QAnon-hívők azért várják annyira ifj. JFK második eljövetelét, mert hitük szerint ő fogja kihirdetni, hogy mégiscsak Donald Trump nyerte a tavalyi elnökválasztást - amit meggyőző hátránnyal elvesztett, és amiről minden ténybeli alap nélkül terjesztette, hogy elcsalták. A QAnon rendkívül rugalmas hitrendszerében a második eljövetel dátuma dinamikusan változik, várták már érkezését március 4-én, március 20-án, majd augusztus 13-án is, mindhiába.

A korábbi elmaradt eljövetelek ellenére hétfőn újra mintegy száz konteós gyűlt össze a dallasi Dealey Plazánál, annál az autós felüljárónál, ami előtt 1963. november 22-én Lee Harvey Oswald agyonlőtte John F. Kennedyt. A Forbes beszámolója szerint a texasi városban már hetek óta gyülekeznek a konteósok, akik rendre újabb és újabb napokat jelölnek ki a prófécia, ifj. John F. Kennedy második eljövetelének beteljesülésére.

Már amennyiben második eljövetelről beszélhetünk, a hívek körében ugyanis van némi nézeteltérés abban, hogy az ifjabb Kennedy egyáltalán halott-e.

Persze mi ez az elmélet ahhoz az elméletükhöz képest, miszerint valójában még mindig Donald Trump az elnök, aki valahogy testet cserélt az őt az elnökválasztáson legyőző Joe Bidennel, de ezt most talán hagyjuk. Mély ez a nyúlüreg, kár volna eltévedni benne.

Maradjunk John F. Kennedynél, a szélsőjobboldali összeesküvés-hívők váratlan messiásánál. A vonzó, fiatal, sikeres ügyvéd 1999. július 16-án vesztette életét, amikor magánrepülőjével neje, Carolyn, és sógornője, Lauren Bessette társaságában saját maga vezette kisrepülőgépével a massachusettsi szupergazdag-enklávé, Martha's Vineyard közelében az Atlanti-óceánba zuhant. Ha netán azt gondolnák, hogy az eset azért táptalaja az összeesküvés-elméleteknek, mert a holttesteknek nyoma veszett, tévednek. Az amerikai parti őrség búvárai három nappal a tragédia után 37 méteres mélységben megtalálták a gép roncsait, két napra rá pedig a három halálos áldozat holttestét is a felszínre hozták. A repülőt vezető ifjabb Kennedy holttestét a gép pilótaüléséből emelték ki. A három áldozat holttestét a halottkémi vizsgálat után elhamvasztották, hamvaikat hat nappal a tragédia után, július 22-én Martha's Vineyard partjainál a haditengerészet USS Briscoe nevű rombolójának fedélzetéről az óceánba szórták. (Via Forbes, The Independent)