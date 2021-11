Újra negatív rekordot döntött a forint árfolyama

A hétfői esés után kedden is folytatódik a forint mélyrepülése, és nyitás után nem sokkal újabb történelmi mélypontot, 370,39 forintos szintet ért el az euró árfolyama.

Ahogy a török líra zuhanásáról szóló kedd reggeli cikkünkben is írtuk, a belföldi tényezők mellett nemzetközi folyamatok is a feltörekvő devizák árfolyamai ellen hatnak. A dollár erősödése mellett számíthat az is a Portfólió összesítése szerint, hogy az elmúlt hetekben Kelet-Közép-Európa kiemelt célpontja lett a befektetőknek a magas infláció és a rossz járványadatok miatt. Számíthat az is, hogy a magyar kormány egyre komolyabb vitákat vív az Európai Bizottsággal, és fennáll az esélye annak, hogy hónapokig nem fog uniós forrás érkezni az országba.