Az EU kilenc hónapra korlátozná az oltási igazolványok érvényességét

Az Európai Unió azt javasolja, hogy a második adag vakcina beadásától számított kilenc hónapig legyenek érvényesek az oltási igazolványok a tagállamokon belüli utazáshoz, ha valaki addig nem kéri az ismétlő dózist - írja a Bloomberg.

A laphoz eljutott egy dokumentum, mely szerint az Európai Bizottság emellett azt javasolja a tagállamoknak, hogy korlátozások nélkül fogadják az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jóváhagyott vakcinákkal beoltott EU-állampolgárokat. Azt is kérik, hogy a tagállamok 2022. január 10-én nyissanak meg minden olyan ország utasai előtt, akik az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által jóváhagyott vakcinákat kapták. A magyarokra nézve ez azért fontos, mert a WHO már jóváhagyta a két kínai vakcinát, a Sinopharmot és a Sinovacot is.

EU Digital COVID Certificate Fotó: BEATA ZAWRZEL/NurPhoto via AFP

A felülvizsgált szabályok értelmében a 6 és 17 év közötti gyerekek az Európai Unión kívülről negatív teszttel is beutazhatnának, függetlenül attól, hogy be vannak-e oltva. A tagországok ugyanakkor ismételt tesztre kötelezhetik, de akár karanténba is helyezhetik őket. A Bizottság várhatóan csütörtökön délután hivatalosan is ismerteti a javaslatait, melyek ezután az Európai Tanács elé kerülhetnek.



(Via 24.hu)