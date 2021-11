Daniel pátriárka, a román ortodox egyház feje is beoltatta magát végre

Újságírók november 24-én, a parlamentben kérdezték meg Daniel pátriárkát, a romániai ortodox egyházfőt, hogy beoltották-e koronavírus ellen. Igennel válaszolt, de azt nem mondta meg, hogy melyik védőoltást kapta, arra hivatkozva, hogy ez bizalmas adat. Arra a kérdésre, hogy mit üzen a pópáknak, azt mondta: „Minden hívő kövesse az orvosok tanácsát” - írja a Transindex.

Daniel pátriárka Fotó: ANDREAS SOLARO/AFP

Utóbbi kérdéssel nyilván arra utaltak, hogy az ortodox papok között sokan oltásellenesek, többek közt olyan nagy befolyással bíró elöljárók is, mint Ambroziu és Teodosie érsek. Ambrozie októberben például azt mondta, hogy azért ne vegyék fel az emberek a védőoltást, mert lejártak.



Pedig tavaly év végén látványosan megugrott Romániában az oltási kedv, miután a Román Ortodox Egyház is nyíltan kiállt a védőoltások mellett, és kampányolni kezdtek a fontossága mellett. Ennek ellenére továbbra is nagyon alacsony az átoltottság az országban, még az 50 százalékot sem éri el. De nem csak a románok nem akarnak oltakozni, a magyar többségű romániai megyékben még el is marad az átoltottság az országos átlagtól.