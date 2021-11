Kásler Miklós sem ajánlja Szputnyikra a Janssent

Hosszú vita zárult le: Kásler Miklós emberi erőforrások miniszter nem javasolja a Szputnyikra a Janssen vakcináját.

„Akik első és második oltásnak az AstraZeneca vagy a Jansen oltóanyagát kapták, azoknak mRNS vakcinát illetve Sinopharmot, míg a Pfizer vagy Moderna vakcinával oltottaknak vektorvakcinát és a Sinopahrmot tanácsoljuk emlékeztető oltásnak. A Sinopharmmal oltottak esetében mind a vektorvakcinák, mind az mRNS alapú vakcinák alkalmazhatóak. Azok, akik első és második oltásnak Szputnyikot kaptak, azoknak mRNS vakcinát illetve a Sinopharmot ajánljuk” - írja Kásler Miklós a Facebook-oldalán, amihez egy ábrát is mellékelt.



A központi útmutatás szerint eddig sem ajánlották a Janssent a Szputnyikra, Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, mégis azzal oltotta be magát, mert az mRNS-technológiát túl modernnek tartotta, és még várni akart vele. Utána pedig Merkely Béle a Semmelweis Egyetem rektora is Szputnyikra Janssent adatott be „nemzetközi adatok és ajánlások alapján”.

Korábban ezért emailben kérdeztük meg a Miniszterelnökséget, hogy ha valójában a Janssen is adható harmadik oltásként, miért nem módosítják ennek megfelelően az ajánlást, illetve mit javasol Gulyás Gergely azoknak a Szputnyikkal oltott állampolgároknak, akik szintén Janssent szeretnének harmadik oltásként, de a központi ajánlásra hivatkozva elutasítják a kérésüket az oltóponton.

A Miniszterelnökség akkor azt válaszolta:

„Főszabály szerint az oltóorvossal történt konzultációt követően kell meghatározni a harmadik oltás típusát, így történt a Miniszterelnökséget vezető miniszter esetében is. Gulyás Gergely minden oltottat arra bíztat, hogy vegye fel a harmadik oltást, amely - az oltóorvos egyetértése esetén - a Sputnyik után lehet a Janssen is.”