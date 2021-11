Kitiltották a csecsemőket a brit alsóházból

Miután a munkáspárti Stella Creasy kedden magával vitte három hónapos gyerekét a Westminster Hallban tartott vitára, közölték vele, hogy ez szabályellenes, a képviselő szerint azonban „a politikának és a szülői tevékenységnek össze kell férnie”.

A történtek miatt Sir Lindsay Hoyle házelnök úgy fogalmazott, „rendkívül fontos”, hogy a szülők is teljes mértékben részt vehessenek a Ház munkájában, amelynek amúgy van bölcsődéje. Úgy gondolja, hogy „a helyzethez kell igazítani a szabályokat, amik a korral együtt változnak”, emiatt arra kérte a képviselőkből álló bizottságot, hogy vizsgálják felül a szabályokat.

Creasy a BBC-nek azt mondta, ez a második gyereke, első gyerekét pedig rendszeresen bevitte magával az alsóházi ülésterembe. Legutóbb azonban, kedden, amikor fiát magával vitte, kapott egy emailt, hogy ez nem felel meg a „viselkedésről és udvariasságról” szóló, nemrég közzétett szabályoknak.

Stella Creasy az újszülött gyerekével szeptemberben az alsóház üléstermében Fotó: HANDOUT/AFP

Boris Johnson szóvivője szerint a miniszterelnök „további javulást” szeretne elérni azon a téren, hogy a Parlament családbaráttabb legyen, hozzátéve, hogy a szabályok bármilyen módosítása a parlament alsóházának hatáskörébe tartozik.



Creasy – aki egyébként a This Mum Votes kampányon keresztül több anyát is arra bátorít, hogy lépjenek be a politikába – megosztotta Twitteren a fenti emailt, és hozzátette, hogy „úgy tűnik, nem lehet rendesen hallani az anyákat minden parlament anyjában”.

A szabályokat, amikre a Creasynek küldött levélben hivatkoznak, szeptemberben frissítették, eszerint „nem szabad helyet foglalni az ülésteremben gyermek kíséretében”. Egy másik képviselő, Alex Davies-Jones azonban azt mondta, hogy Lindsay Hoyle házelnök biztosította arról, hogy ha az ülésteremben kell szoptatnia gyerekét, megteheti.

Bár a brit parlamenti képviselők hat hónap fizetett szülési szabadságra jogosultak, néhányan azt mondták, hogy nehéz finanszírozást szerezni a megfelelő szülési szabadságra. (BBC)