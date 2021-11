Nagy a verseny a Nyugati pályaudvar és környezete felújításáért

Tizenkét világhírű építésziroda versenyezhet a Nyugati pályaudvarnak és környezetének megújítására kiírt, nyílt nemzetközi tervpályázaton – jelentette be Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára, aki egyben a pályázatokat elbíráló zsűri elnöke is.



Az októberben kiírt pályázatra négy kontinensről 36 építésziroda és mérnöki konzorcium jelentkezett. A második fordulóba japán, brit, francia, holland, magyar, spanyol, svéd, olasz és osztrák tervezőirodák jutottak be, és a külföldi irodákkal összeállva öt magyar iroda is bejutott a második fordulóba, többségük a helyismeret mellett műemléki épületek megújításában is komoly tapasztalattal rendelkezik.

A jelentkezők többsége az elmúlt tizenöt-húsz évben részt vett Európa nagy történelmi vasútállomásainak megújításában: Bécsben, Amszterdamban, Zürichben, Rotterdamban és Londonban.

A pályázatok beadási határideje a jövő év március 1-je, az eredményhirdetés 2022 tavaszán várható.

Az előzetes tervek szerint a Nyugati pályaudvaron és környékén föld alatt vasúti mélyállomás épül, amely a felszínen megmaradó vágányokkal együtt sokkal több utast és vonatot tud majd fogadni, gyorsabban és kényelmesebben. Új közösségi tér lesz a műemléki Eiffel-csarnok, és a Nyugati tér is átalakul: bezöldül, és megszűnik a „szocialista tájseb, a térbe belerondító autópálya”, a Nyugati-felüljáró.

Fürjes szerint ez azt jelenti, hogy a vágányok és az állomás föld alá helyezésével 23,5 hektár, vagyis közel két városmajornyi terület szabadul fel. „A helyén új városrész születik középületekkel, minőségi közterületekkel, vadonatúj közparkkal, zöldfolyosóval a Nagykörúttól egészen a Városligetig.” (via hvg.hu)