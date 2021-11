Járványszínház helyett hatékony intézkedésekre van szükség az omikron variánssal szemben, figyelmeztet a New York Timesban megjelent cikkében Zeynep Tufekci szociológus-publicista, aki közel két éve foglalkozik cikkeiben a koronavírussal.

Színház alatt a vaktában elrendelt beutazási korlátozásokat érti, amelyek a mostani formájukban nem képesek megakadályozni az új vírusváltozat gyors elterjedését. A határzár a legtöbb helyen, például az Egyesült Államokban is azt jelenti, hogy egyes afrikai országokból nem utazhatnak be külföldiek, az amerikaiak viszont szabadon bevihetik a vírust. Ráadásul a bejelentés után még napokig nem lépett életbe a korlátozás, mintha addig nem terjedne a koronavírus. „Ez járványszínház, nem közegészségügy” - írja.

Tufekci amellett érvel, hogy ehelyett gyors, hatékony, szigorú intézkedésekkel (teszttel, elkülönítéssel) kellene elejét venni az omikron terjedésének, már csak azért is, mert egyelőre nagyon keveset tudunk róla. A dél-afrikai kutatóknak és egészségügyi rendszernek köszönhetően nagyon korán értesültünk az új variáns felbukkanásáról. Vannak vakcináink, gyógyszereink és tapasztalataink, a világ országainak most lenne idejük felkészülni, míg kiderül, valójában mennyire veszélyes.

Fotó: DIMITRI KORCZAK/AFP

Az első adatok alapján az omikron gyorsabban terjed a korábbi variánsoknál, de ez önmagában nem kell, hogy katasztrófát okozzon. Fontos kérdés például, hogyan hat az oltottakra: ha nagyobb eséllyel is fertőzi meg őket, vajon súlyosabb tüneteket okoz-e? És másképp működik-e mindez a betegségen átesett embereknél, illetve azoknál, akiknek semmilyen védettségük nincs? Egyelőre bármi elképzelhető. Az omikron megjelenése szörnyű következményekhez vezethet, de kiderülhet az is, hogy nincs nagy jelentősége a járvány szempontjából.

Tufekci szerint addig is érdemes elővigyázatosnak lenni, az afrikai országokat pedig nem büntetni, hanem támogatni kellene. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is felszólalt a határzárak ellen. „Létfontosságú, hogy támogassuk az adataikat átlátható módon kezelő országokat, hiszen ez az egyetlen módja annak, hogy biztosítsuk: időben kapunk meg fontos adatokat” - figyelmeztettek.